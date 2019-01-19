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В России предложили схему гиперзвукового двигателя на воде

10:56, 19 января, 2019
Дмитрий Стрелков
10:56, 19 января, 2019
Дмитрий Стрелков
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#авиация\n#Москва\n#Россия\n#ракеты\n#новые технологии
Фото: wikimedia.org
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Концепцию разработали в Московском авиационном институте.

Москва. В Московском авиационном институте (МАИ) разработали схему гиперзвукового двигателя на воде. Как передаёт «Взгляд», концепция строения устройства приводится в тезисах доклада сотрудников ахтубинского филиала «Взлет».

В докладе описывается такое явление для воздушно-реактивных двигателей, как гиперфорсаж, получаемое на сверх- и гиперзвуковых скоростях полета за счет подачи воды на вход в двигатель.

«Гиперфорсированные ПВРД (прямоточные воздушно- реактивные двигатели) позволяют развивать скорости полета до чисел М = 8. Предельная скорость полета определяется запасом воды на борту летательного аппарата», - говорится в докладе.

Перспективные двигатели предлагается использовать в рамках авиационной ракетно- космической системы. Предполагается, что самолет-разгонщик с водой на борту сможет поднимать ракету космического назначения примерно до высоты в 40 километров и разгонять её до 7 скоростей звука, что позволит не использовать на ракете первую ступень и повысить мощность второй для увеличения полезной нагрузки.

10:56, 19 января, 2019
Дмитрий Стрелков
154
0
#авиация\n#Москва\n#Россия\n#ракеты\n#новые технологии

 

 

 


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