В России предложили схему гиперзвукового двигателя на воде

Концепцию разработали в Московском авиационном институте.

Москва. В Московском авиационном институте (МАИ) разработали схему гиперзвукового двигателя на воде. Как передаёт «Взгляд», концепция строения устройства приводится в тезисах доклада сотрудников ахтубинского филиала «Взлет».

В докладе описывается такое явление для воздушно-реактивных двигателей, как гиперфорсаж, получаемое на сверх- и гиперзвуковых скоростях полета за счет подачи воды на вход в двигатель.

«Гиперфорсированные ПВРД (прямоточные воздушно- реактивные двигатели) позволяют развивать скорости полета до чисел М = 8. Предельная скорость полета определяется запасом воды на борту летательного аппарата», - говорится в докладе.

Перспективные двигатели предлагается использовать в рамках авиационной ракетно- космической системы. Предполагается, что самолет-разгонщик с водой на борту сможет поднимать ракету космического назначения примерно до высоты в 40 километров и разгонять её до 7 скоростей звука, что позволит не использовать на ракете первую ступень и повысить мощность второй для увеличения полезной нагрузки.