Регионы смогут обложить налогом станки и транспорт предприятий

Закон об этом приняла Госдума.

Москва. Налог на движимое имущество отдали на откуп регионам. В четверг, 16 ноября, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки к Налоговому кодексу, пишет "Коммерсантъ". Они дают властям субъектов Федерации право самостоятельно устанавливать ставку налога на движимое имущество.

Он был отменен 5 лет назад. Однако в связи с трудностями, испытываемыми регионами в условиях экономического кризиса, налог решено было вернуть.

Обложению им подлежат производственное оборудование и транспортные средства предприятий. В течение 2018 года ставка будет ограничена потолком в 1,1%. Затем региональные власти смогут, при желании, увеличивать ее до 2,2%.