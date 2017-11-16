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      Регионы смогут обложить налогом станки и транспорт предприятий

      19:24, 16 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      19:24, 16 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      245
      0
      #экономика\n#бизнес\n#налоги\n#промышленность\n#регионы\n#Госдума
      Фото: pixabay.com
      245
      0

      Закон об этом приняла Госдума.  

      Москва. Налог на движимое имущество отдали на откуп регионам. В четверг, 16 ноября, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки к Налоговому кодексу, пишет "Коммерсантъ". Они дают властям субъектов Федерации право самостоятельно устанавливать ставку налога на движимое имущество.   

      Он был отменен 5 лет назад. Однако в связи с трудностями, испытываемыми регионами в условиях экономического кризиса, налог решено было вернуть.

      Обложению им подлежат производственное оборудование и транспортные средства предприятий. В течение 2018 года ставка будет ограничена потолком в 1,1%. Затем региональные власти смогут, при желании, увеличивать ее до 2,2%.

      19:24, 16 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      245
      0
      #экономика\n#бизнес\n#налоги\n#промышленность\n#регионы\n#Госдума

       

       

       

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