В чем проблема?



«Обмеление реки Чепца привело к серьезной аварии 12 июня 2015 года, когда население три дня находилось без воды. Подобная авария возможна в любое время. Не прошло и месяца, из кранов несколько дней текла мутная вода, люди не решались ею даже мыться. Сегодня в районном центре нет ни одного человека, который был бы удовлетворен качеством питьевой воды»

«Такое же выездное заседание Роспотребнадзора состоялось в районе 10 лет назад. Тогда уже говорили, что вода в поселке самая плохая в республике. За это время ситуация только ухудшилась»

Закроем глаза



О затянувшейся проблеме говорят не только жители района, но и депутаты Госсовета Удмуртии.



«Мы тему снабжения водой поднимаем уже не один созыв. Лет 15, наверное. Мы рассматривали вопрос исполнения программы водоснабжения в Удмуртской Республике. В те времена, надо отдать должное министерству сельского хозяйства, хоть что-то делалось. Тогда была принята программа по бесхозным водопроводам и этот вопрос немного решался, а потом эту программу перекидывали в разные министерства. Насколько я сейчас понимаю, она уже вообще где-то потерялась»

«К сожалению, эта проблема ушла в тень, она сегодня не является приоритетом в работе правительства. Да, мы ремонтируем, да, мы готовим скважины к зиме, да, мы тихонько те моменты, которые не требуют больших денег решаем, но глобально мы к этой проблеме не подошли, а она требует рассмотрения в виде какой-то специальной республиканской целевой программы. Пообещают и не делают - вот так это складывалось»

«В правительстве было сказано, что нет такой проблемы в Балезино, что проблема воды есть везде. Мы с депутатом Санниковым подняли этот вопрос на президиуме, на сессии, в правительстве, но нас тогда не услышали. Мы вносили неоднократно поправки в бюджет Удмуртской Республики на суммы, которые позволяли бы спроектировать и построить это водоснабжение, но нас всегда отвергали»

Есть варианты?



«Если мы хотим, чтобы Чепца была нормальной, полноводной и снабжала Балезино и другие населенные пункты водой, то ее надо чистить. На это потребуется не один десяток, не одна сотня миллионов, потому что чистить надо будет на всем протяжении. Следующий способ, как получить воду – из подземных источников. Для этого нужны изыскательские работы. Ближайшая вода находится, одна – в 16 км, другая – в 11 км от самого Балезино. Во-первых, нужно ее найти, спроектировать это и довести до самого Балезино»

Финансы поют романсы



«Вопрос водоснабжения надо решать не только на республиканском уровне, это проблема и федерального масштаба. Основной вопрос, что нужна очень большая сумма. В первую очередь, сделать проектную документацию, чтобы провести исследование, чтобы понять, откуда брать воду. Либо это будет большое количество скважин, либо какой-то другой источник воды»

«В целях улучшения ситуации с водозабором в поселке Балезино, в 2017 году запланирована расчистка русла реки Чепца. Ориентировочная стоимость работ составит 150 млн рублей»





Как в воду глядел



«Существует такое выражение, что человек состоит из воды на 90%, и наше здоровье зависит от того, какую воду мы пьем. Ситуация, которая сложилась по Балезино, просто недопустима. Люди стали ее заложниками. Чем это обернется, сложно сказать»

«Вода настолько некачественная, что приводит к болезням. В самом Балезино нет людей с нормальными зубами, нет людей с нормальными желудками, и много других болезней. Решив проблему воды мы сделаем Балезино по-настоящему здоровым. И сегодня хотелось бы обратиться к временно исполняющему обязанности главы Удмуртской Республики Александру Бречалову, чтобы не просто обратил на это внимание, а принял бы радикальные, быстрые, эффективные меры по обеспечению»

В субботу, 22 апреля, временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов проведет совещание в Балезино. По его словам, в поселке обсудят проблему водоснабжения. Почему самому руководителю региона пришлось вмешаться в этот вопрос, узнала корреспондент информагентства «Сусанин» Яна Шамаева.Во вторник, 12 апреля, в поселке Балезино в Удмуртии закрыли школы и детские сады. Причина – водопроводная вода в населенном пункте и соседних деревнях Кожило и Кестым бежит с запахом гнили, навоза и силоса. Впрочем, никто этому не удивился. Проблеме «воды» в Балезино больше 15 лет.Поселок получает питьевую воду из Чепцы. Русло реки в месте водозабора заилено и заросло камышом. Река обмелела, а летом уровень воды в ней опускается до критических отметок. Взять другую воду для 15 тысяч жителей поселка неоткуда, потому что резервного источника питьевого водоснабжения здесь нет. Как итог – Балезино уже не раз оставалось без питьевой воды.Осенью 2015 года жители поселка обратились к экс-главе Удмуртии Александру Соловьеву с просьбой решить проблему с водоснабжением сразу нескольких населенных пунктов района. Письмо от общественного совета муниципалитета подписали более 4 тыс. человек из Балезино, деревень Кожило, Кестым и Такапи., - говорится в обращении жителей Балезино к экс-главе Удмуртии Александру Соловьеву, которое они писали руководству республики еще в октябре 2015 года.Просьбы о помощи к Соловьеву, который сейчас сидит в московском СИЗО по подозрению во взятке в 140 млн рублей на строительстве Камского моста, не помогли. Летом 2016 года Роспотребнадзор обнародовал данные по качеству питьевой воды в Удмуртии. Самую плохую воду зафиксировали в Балезино и селе Октябрьский Завьяловского района Удмуртии. Специалисты заявили, что вода в поселке не отвечает нормативам по санитарно-химическим и по микробиологическим показателям., - говорится в тексте обращения., - сказала зампредседателя Госсовета Удмуртии, председатель комиссии по бюджету, налогам и финансам Софья Широбокова.Обратить внимание на проблему и выделить хоть какие-то деньги на ее решение правительство региона просили уже не раз, но никаких результатов это не дало., - сказала Широбокова.О равнодушии руководства говорит и председатель постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по национальной политике, общественной безопасности, регламенту и организации работы Энвиль Касимов. По его словам, в кабмин республики по этому поводу обращались не раз., - сказал Касимов.Масштаб трагедии в поселке приравняли к проблемам благоустройства и дорог. Решать проблему депутаты Госсовета Удмуртии предлагают несколькими способами: чистка Чепцы или создание подземных источников водоснабжения., - сказал Касимов.На проведение проектно-изыскательских и строительных работ по переходу на подземные источники водоснабжения в Балезино, по словам Касимова, требуется 300 млн рублей. В 2016 году депутаты предложили поправку в бюджет министерства строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртии на 20 млн. В итоге на решение проблемы выделили ровно половину – 10 млн рублей., - сказал депутат Госсовета Удмуртии по Балезинскому району Алексей Санников.150 млн рублей в 2017 году потратят на расчистку русла реки Чепцы. Протяженность расчищаемого участка составит 4,2 км., - сообщили на заседании коллегии министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии.Район необходимо обеспечить хорошей и качественной питьевой водой. От этого напрямую зависит здоровье всех тех 15 тыс. человек, которые там живут., - сказала Софья Широбокова.Качество воды в Балезино уже сейчас сказывается на здоровье его жителей., - подытожил депутат Госсовета Удмуртии Энвиль Касимов.