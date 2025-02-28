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Масленица: этнография и православие

17:15, 28 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Масленица: этнография и православие
17:15, 28 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
19
0
#Масленица\n#христианство\n#традиции
Источник фото: Дмитрий Стрелков
0

Взгляд на традицию и понимание о духовном.

В разгаре Масленица. Это традиционный праздник у восточных славян, известный с дохристианских времён. Как писал историк Сергей Платонов, в России после Крещения сложилась «пёстрая смесь из веры и суеверия». Как и во всём мире яркие народные праздники переплелись с церковным календарём. Сегодня Масленица «совпадает» с последней неделей перед Великим постом, предшествующим в свою очередь главному христианскому празднику Пасхе.

За рубежом восточнославянской Масленице аналогичны европейские карнавалы (Венецианский в том числе), «жирному вторнику» накануне Пепельной среды, Мясопусту у католиков. Православная церковь называет эту неделю Сырной седмицей. И как не призывает на Крещение окунаться в прорубь, так и в эти дни нисколько не предлагает наедаться блинами и сжигать чучела.

По традиции дни Масленицы делятся на Узкую (с понедельника по среду) и Широкую (с четверга по воскресенье), а по дням недели: «Встреча», «Заигрыш», «Лакомка», «Разгуляй», «Тёщины вечёрки», «Золовкины посиделки», «Проводы».

Корреспондент «Сусанина» Дмитрий Стрелков решил разобраться в составляющих традиционного наследия и не забыл о духовном.

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Фото: АЭМЗ «Лудорвай»

Первым собеседником стал профессиональный этнограф, кандидат исторических наук, учёный секретарь архитектурно-этнографического музея-заповедника «Лудорвай» Павел Орлов.

— Павел Анатольевич, что же мы празднуем во время Масленицы?

— Изначально, очевидно, этот праздник маркировал границу зимы и весны, границу «безвременья», когда всё спит, практически «умерло» с одной стороны, и время пробуждения, оживания всего и вся. Праздник когда-то обозначал начало нового земледельческого цикла. Это был своего рода Новый год, но, конечно, не в современном понимании. Это, скорее, окончание одного цикла жизни и наступление очередного, нового. Не случайно же в масленицу зачастую уничтожали / сжигали старые, отслужившие и ненужные вещи — скамьи, столы, веники, ступы и прочее. Показательно в этом смысле и окончание в это время всех свадебных обрядов, осуждение холостяков и незамужних, чьё время, казалось бы, уже пришло.

Праздник был направлен на обеспечение благополучия, изобилия и плодородия во вновь наступившем цикле. Отсюда и такой, своего рода, разгул в ходе праздника – обильный стол с молоком, маслом, сыром, блинами, рыбой, но уже без мяса, что было позднее регламентировано христианской традицией подготовки к посту. Отсюда и масленичные катания на лошадях, скатывание с гор, качание на качелях, кулачные бои как очень своеобразная метафора продуцирующей магии. Вся обрядность была направлена на будущий урожай, изобиловала эротической символикой – кстати, кулачные бои также должны были обеспечить и урожай, и приплод скота.

— Что за Масленица такая и почему её чучело сжигают или разрывают по окончании праздника?

— Я, пожалуй, воздержусь от однозначных и расхожих сегодня трактовок типа это Мара/Марена, иначе легко и просто опуститься в эдакую «новую хронологию» от этнографии, то есть в выдумывание всякой разной чепухи. Это как расхожее в последние годы, что де «первый блин комом» означает приношение первого блина медведям. Это, между тем, псевдонаучный фейк! Масленица, точнее, её чучело — это воплощение «безвременья», зимы и смерти, с которым нужно распрощаться. Посему с ней и прощались. И совсем не обязательно, чтобы она была так красочно, «нарядно-цветасто» одета. В недавнем прошлом могли надевать и просто фуфайку и скромную юбку, вывороченный мехом наружу тулуп, могли иногда (в некоторых локальных традициях) вообще мужиком, медведем, волком обрядить…

— А почему именно блины играют первую скрипку?

— Когда-то основная символика блинов — поминальная. И это обращение к предкам особенно актуализировалось в переходные периоды — в данном случае от зимы к весне.

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Фото: АЭМЗ «Лудорвай»

В вопросе духовном помог разобраться священник Русской православной церкви Григорий Красноперов. В беседе с ним — о богословии и церковном взгляде.

— Отец Григорий, в чём заключается смысл Сырной седмицы?

— Сырная седмица, или Масленица, занимает особое место в православном календаре. Этот период, предшествующий Великому посту, наполнен глубоким духовным смыслом, который, к сожалению, часто затмевается народными гуляниями и обрядами, не всегда соответствующими христианскому пониманию этого времени.

Сырная седмица следует за мясопустной неделей и предшествует Прощёному воскресенью. В этот период православные христиане уже воздерживаются от мясной пищи, но ещё могут вкушать молочные продукты, яйца и рыбу. Отсюда и название — «сырная» или «сыропустная».

Церковь мудро установила постепенное вхождение в пост. Отказ от мяса за неделю до основного поста помогает верующим плавно перестроить свой рацион и настроиться на покаянный лад. Богослужебные тексты этой седмицы уже проникнуты постовыми мотивами — в храмах звучат песнопения о покаянии, читаются особые молитвы.

Святитель Иоанн Златоуст писал: «Пост — это не просто воздержание от определённой пищи, но прежде всего воздержание от грехов». Именно это понимание особенно важно в преддверии Великого поста, когда мы готовимся к духовному очищению и преображению.

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Фото: пресс-служба Ижевской епархии

— Каков церковный взгляд на народные традиции?

— Многие современные масленичные традиции имеют языческие корни, что ставит перед православными христианами вопрос о допустимости участия в некоторых обрядах. Особенно это касается сжигания чучела Масленицы — обычая, глубоко уходящего корнями в дохристианские верования славян.

Поясню, почему православным не стоит участвовать в сжигании чучела. Во-первых, у этого обряда языческие корни. Сжигание восходит к ритуалам проводов зимы и встречи весны, связанным с культом плодородия и поклонением природным стихиям. В дохристианскую эпоху это действо имело ритуальный характер жертвоприношения.

Православие учит, что мир создан Богом и все природные явления происходят по Его воле. Попытки «магического» воздействия на природу через ритуальные действия противоречат христианскому пониманию мироустройства.

По словам архимандрита Рафаила (Карелина): «Участие в языческих обрядах, даже в игровой форме, может открыть душу человека для негативных духовных влияний». Многие священники отмечают, что любая форма заигрывания с языческими обрядами может привести к духовной путанице и отдалению от истинной веры.

Время Сырной седмицы — это период, когда христиане уже начинают настраиваться на покаянный лад. Шумные гуляния с языческими элементами отвлекают от главной цели — подготовки к Великому посту и очищению души.

На протяжении веков Церковь последовательно боролась с языческими пережитками в народной культуре. Многие соборные решения и поучения святых отцов содержат предостережения против участия в языческих обрядах.

— Как же тогда православному христианину проводить Сырную седмицу?

— Подлинное православное понимание Сырной седмицы предполагает не бурные гуляния, а духовную подготовку к постовому подвигу. Вот несколько рекомендаций, как христианину достойно провести это время:

- стоит посещать богослужения. В храмах совершаются особые службы, настраивающие верующих на покаянный лад. Особенно важно присутствовать на вечерне Прощёного воскресенья;

- чтение духовной литературы. Время перед постом — хороший момент для знакомства с творениями святых отцов о посте и покаянии, например, с проповедями святителя Иоанна Златоуста или поучениями преподобного Ефрема Сирина;

- примирение с ближними. Прощёное воскресенье, завершающее Сырную седмицу, — это день, когда христиане просят прощения друг у друга. Но подготовка к этому важному акту должна начинаться заранее, через осмысление своих отношений с окружающими;

- умеренность в пище и развлечениях. Хотя церковный устав разрешает на Сырной седмице молочные продукты, важно соблюдать меру, помня, что впереди — время воздержания и молитвы;

- дела милосердия. Забота о нуждающихся, посещение больных, помощь одиноким — всё это прекрасные способы подготовки к посту, помогающие настроиться на христианский лад.

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Фото: пресс-служба Ижевской епархии

— То есть верующим нужно отгородиться от народного праздника максимально?

— Полностью отказываться от народных традиций празднования Масленицы православным христианам не обязательно. Многие обычаи, такие как выпечка блинов, семейные трапезы, народные игры и гуляния, сами по себе не несут языческой нагрузки и могут быть частью радостного подготовительного периода перед постом.

Протоиерей Андрей Ткачёв замечает: «Православному человеку важно уметь отделять зерна от плевел в народной культуре. Можно сохранять красоту традиций, очищая их от языческого содержания».

Сырная седмица в православном понимании — это не время разгульных праздников, а период постепенной подготовки к Великому посту, время примирения и прощения. Отказываясь от участия в обрядах с языческими корнями, таких как сжигание чучела, православный христианин свидетельствует о чистоте своей веры и серьёзном отношении к духовной жизни.

В словах преподобного Серафима Саровского мы находим главный ориентир для этого периода: «Радость моя, стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Именно в обретении этого мирного духа, в подготовке сердца к покаянному подвигу и состоит истинный смысл Сырной седмицы для православного христианина.

* * *

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17:15, 28 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
19
0
#Масленица\n#христианство\n#традиции

 

 

 


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