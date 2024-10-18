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Быковы: русские и татары под одной крышей

15:40, 18 октября, 2024
Быковы: русские и татары под одной крышей
15:40, 18 октября, 2024
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#дети\n#любовь\n#Удмуртия\n#традиции\n#Семьи многонациональной России
Источник фото: Разиля Быкова
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Существует несколько версий о происхождении татар, проживающих в Поволжье.
Согласно одной из них, они являются потомками народа, который жил в конце первого — начале второго тысячелетия на территории Волжской Булгарии. Другая версия предполагает, что татары — это народ, родственный монголам и алтайцам, и их корни уходят в Центральную Азию.
Третья теория говорит о том, что татары имеют смешанное происхождение и в их этногенезе участвовали представители разных народов.

Российские исследователи, такие как Е. В. Балановская и другие, провели подробное изучение генетической истории татар Поволжья и других регионов России. В своих работах они использовали данные по Y-хромосомным гаплогруппам и мтДНК.
Исследование генофонда татар показало, что поволжские татары имеют свои особенности, которые отличают их от крымских и сибирских татар. Так, основа генетики татар принадлежит восточно-европейским народам с небольшой примесью генетического материала более восточных народов. Ученые сделали вывод, что татары Поволжья по своему генофонду мало отличаются от других народов Восточно-Европейской равнины, а их происхождение связано в основном с населением бывшей Волжской Булгарии и некоторых других регионов Поволжья, а не с центрально-азиатским народом татар.

Исследования языка татар и башкир выводят к их общей лингвистической основе. Это язык, который, как полагают филологи, некогда был кипчакским (половецким) и положил начало языкам татарского, сибирско-татарского, башкирского, крымскотатарского, караимского, крымчакского, карачаево-балкарского, кумыкского, ногайского, казахского, киргизского, каракалпакского народов.

Кипчаки пришли в Поволжье из Азии, предположительно, в ходе многочисленных походов кочевых племен в поисках более обильной для выпаса животных степи. Первые встречи половцев с русскими князьями регистрируются на основании летописей. И случилось это на поле боя не позднее 11 века от Рождества Христова. Были у половецких ханов простые цели - торговля или грабеж местного населения.
Примерно с такими же целями вдоль важнейших водных артерий действовали и новгородские ушкуйники. Речные пираты и торговцы на своих небольших судах достигали по рекам Оке, Волге, Вятке, Каме и Белой самых отдаленных частей Поволжья. Так появились целые города со смешанным населением, такие как Вятка, Пермь, та же Казань и другие. Известно, что штурм Казани в 1552 году велся русско-татарским войском. Как, впрочем, и оборонялся город таким же смешанным контингентом.

Не удивительно, что внутри самого русского государства даже возникло особое татарское княжество, Каси́мовское ца́рство (Каси́мовское ха́нство, Мещёрский юрт). Оно просуществовало с 1452 по 1681 г. в среднем течении реки Ока на территории современной Рязанской области со столицей в Касимове. Касимовские татары стали частью военной силы русских царей.

В общем, взаимодействие татар и русских в Поволжье имеет сложную, глубокую, многовековую историю добрососедства, а зачастую и откровенной любви. Вот и одна из героинь этого рассказа — Разиля Быкова. Однажды она, еще совсем юная девушка, пришла в школу. Там заприметила юношу, с которым впоследствии решила связать себя узами брака. Кирилл Быков стал выбором девушки в 2004 году. Это случилось в деревне Подшивалово, где родилась Разиля, а Кирилл жил со своими родными.

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Фото: Разиля Быкова

Родители и старшая сестра Разили приехали в Удмуртию из Йошкар-Олы, когда отца распределили из Йошкар-Олинского института, где он учился на специалиста лесного дела. В Удмуртию его отправили работать в 1980 году. Разиля родилась через два года после переезда, в 1982 году.

С тех пор Разиля окончила обучение на Историческом факультете Удмуртского государственного университета. Теперь она работает в одном из структурных подразделений подшиваловского детского сада. Несколько часов в неделю преподает в местной школе краеведение и иногда замещает воспитателей. Муж работает на вахте, добывает нефть в Ханты-Мансийском автономном округе.
В браке у Быковых родились трое девочек.

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Фото: Разиля Быкова

Ренате исполнилось 17 лет, она учится в выпускном 11 классе. Ирина учится в третьем классе той же школы и дополнительно в музыкальной школе. А третья дочь Таира в этом году еще только пошла учиться и привыкает к школе. Кроме того, Таира занимается в цирковой студии при Цирке Удмуртии.

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Фото: Разиля Быкова

Мать и отец Разили — татары из самой глубинки Татарстана. Они знакомы со всем традиционным сельским наследием татарского народа. Поэтому для них не составляло никакой особой сложности передать дочери любовь, например, к национальной кухне. Чак-чак делают по традиционному рецепту. Так, главная задача при изготовлении этой сладости — чтобы каждый кусочек чак-чака оставался мягким внутри после обжаривания в масле. Уже после этого каждый кусочек необходимо умудриться смазать медом, да так, чтобы руки мастерицы с трудом можно было отлепить от сладкого.

Разиля так же вспоминает шурпу. Это татарская шурпа, без обжаренных овощей, как это принято на Кавказе и в Центральной Азии. Это суп из лапши ручной работы на мясном бульоне. Мясо подается к супу отдельно. Еще одно традиционное блюдо - балиш. Это пирог с мощной начинкой из картофеля и мяса.
Вместе с тем, Разиля признается, что в русско-татарской семье соблюдаются традиции обоих народов. Хвалит она фирменное блюдо матери своего мужа — это жареный карп. Тогда как дома у своих родителей больше внимания придается мясному меню, это татарская традиция.
Так, благодаря свекрови Разиля впервые попробовала окрошку. В семье ее родителей холодные супы не были приняты, а теперь она с удовольствием готовит окрошку сама.

Особое место в традициях семьи занимают религиозные традиции. Разиля и Кирилл — верующие. Но она верит в Аллаха и его пророка, а Кирилл — верующий и воцерковленный православный. В Пасху Разиля с детьми и мужем красят яйца и ставят на стол кулич. При этом дети несут крашеные яйца всем старшим родственникам — русским и татарским дедушкам и бабушкам.
Разиля признается, что всегда готова вместе с мужем отправиться в православный храм по любому из важных поводов. Кирилл в свою очередь присутствует за столом на традиционных татарских застольях с участием муллы. Это может быть, например, сороковой день по одному из умерших или свадьба.

Более того, однажды они приняли решение предоставить своим девочкам право самим выбрать религию, которой они будут следовать. Правда, Разиля чувствует, что дети испытывают определенные неудобства. Им сложно выбрать — Православие или Ислам. Они не хотят обидеть родителей и бабушек с дедушками своим выбором. И сейчас девочки не могут решить, что им ближе.

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Фото: Разиля Быкова

В Удмуртии, согласно Переписи населения 2020 года, сейчас проживает более 67 тысяч татар. Это третий по численности народ в республике, где живет 840 тысяч русских и почти 300 тысяч удмуртов. Но как бы то ни было, в этой большой русско-татарской семье царит взаимопонимание и уважение к традициям друг друга. И это одна из особенностей Поволжья в целом и Удмуртии, где проживают 139 национальностей: много интернациональных браков и мир между живущими здесь бок о бок народами.
15:40, 18 октября, 2024
11
0
#дети\n#любовь\n#Удмуртия\n#традиции\n#Семьи многонациональной России

 

 

 


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