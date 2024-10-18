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Их свела сама судьба: как уроженцы Беларуси познакомились в Калининграде и обосновались в Ижевске

15:44, 18 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Их свела сама судьба: как уроженцы Беларуси познакомились в Калининграде и обосновались в Ижевске
15:44, 18 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
4
0
#семья\n#Ижевск\n#Белоруссия\n#Удмуртия\n#традиции\n#Семьи многонациональной России
Источник фото: Людмила Исаченко
0

Случайная встреча привела к большой семье.

Белорусы являются восточнославянским народом. Преимущественно они живут на территории Республики Беларусь, но часть населения мигрировала в смежные страны: в Россию, Украину, Польшу, Латвию и Литву. 

Председатель общества белорусской культуры в Удмуртии «Батьковщина» Николай Украинец рассказал, что во время первой переписи в 1897 году было зафиксировано, что в Удмуртии проживают 16 белорусов. Постепенно их количество росло, в 1926 году в республике жили уже 64 представителя этой национальности, в 1970 году — 2877 человек, и самый пик численности белорусов в Удмуртии оказался в 1989 году — 3847 жителей. Затем их численность пошла на спад. В 2002 году в Удмуртии зафиксировали 3308 белорусов, в 2010 году жили уже только 2313 человек, а к 2020 году их количество уменьшилось до 988. 

Кто-то из белорусов переезжал к родным, другие просто искали новое место, а третьи приезжали по долгу службы, как это случилось с семьей Исаченко. 

Предки Людмилы Исаченко из Беларуси, но сама она родилась и выросла в Калининградской области. Здесь же, когда ей был 21 год, она и встретила своего мужа Виктора Исаченко. На тот момент он был 21-летним курсантом Минского высшего инженерного зенитно-ракетного училища, который приехал в Калининград на стажировку. 

Виктор Васильевич оказался коренным белорусом, родившимся в Могилёвской области в городе Климовичи. В этой же области жили и живут родственники Людмилы Исаченко. 

«Наверное, судьба, так и должно было случиться», —  говорит о встрече с супругом Людмила Борисовна. 

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На фотографии изображён Виктор Исаченко. 

Источник фото: Людмила Исаченко

Они познакомились с Виктором в Доме культуры, и, вскоре, 22 октября 1983 года, пара поженилась. В этом же году молодого офицера направили на службу в зенитно-ракетный полк Ижевска. С тех пор семья обосновалась в столице Удмуртии, где и появились на свет две их дочери — в 1984 году у пары родилась Анастасия, а в 1987 году — Александра. 

«Они родились уже здесь, в Удмуртии, и считают её своей родиной. У обеих уже семьи, и у меня есть внук и внучка, которые любят Удмуртию. Я и сама уже очень люблю наш регион», — делится Людмила Исаченко. 

Женщина рассказала, что, как только они с мужем приехали в Ижевск, он через друзей познакомился с обществом белорусской культуры в Удмуртской Республике «Батьковщина». Её члены помогли молодой семье освоиться на новом месте и влиться в их коллектив. С того момента супруги активно участвовали в жизни общества и обзавелись множеством друзей. К сожалению, 11 лет назад Виктор Васильевич умер, но его семья продолжает эту деятельность и теперь рассказывает о культуре Беларуси его внукам.  

«Всё время, которое мы живём здесь, мы находимся в белорусском обществе, мы нашли тут свою семью. И все традиции, праздники и мероприятия, посвященные белорусской культуре, мы проводим вместе. В том числе мои дети и внуки приобщаются к этому», — поделилась Людмила Исаченко. 

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Фото: Людмила Исаченко

Она рассказала, что один из самых любимых праздников для её семьи — это «Коляда». Этот славянский праздник отмечают и белорусы, им нравится наряжаться, ходить друг к другу в гости, пробовать угощение и немного подшучивать над друзьями. 

«У нас очень много пожилых, и мы целый год можем с кем-то не видеться. И именно в январские дни мы все встречаемся и обмениваемся новостями. Очень всё радостно и тепло всегда проходит», — рассказала Людмила Борисовна. 

Ещё семья Исаченко всегда отмечает день поминовения усопших родственников — «Радоницу». Этот день у белорусов считается праздником. У них даже есть поговорка: «До обеда плачут, а после обеда скачут», что означает, что до обеда нужно посетить родственников на кладбище, а после обеда — поработать. 

«Очень любим праздник Ивана Купала, это тоже славянский праздник, который очень популярен в Беларуси. Мой муж родился на Ивана Купала, 7 июля, и этот праздник в нашей семье особенно любимый, теперь это своего рода и день памяти», — отметила Людмила Исаченко.

Ко всем мероприятиям и национальным праздникам Людмила Борисовна приучала и приучает детей и внуков. Они с детства погружаются в белорусскую культуру и изучают историю своих предков. 

Мама Людмилы Исаченко привила дочке любовь к народным танцам и песням, в том числе белорусским. Благодаря этим умениям Людмила Борисовна и начинала знакомить дочерей и внуков с культурой Республики Беларусь. 

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На фотографии изображена мама Людмилы Исаченко Надежда Смирнова.

Источник фото: Людмила Исаченко

«Я не владею белорусским языком так, как хотелось бы, потому что я не жила в белорусскоязычной семье. Но то, что я помню, то, что я могу, я, конечно, стараюсь и в песнях, и в наших поговорках белорусских передавать. У нас есть книжки на белорусском языке, и когда я их читаю, то мой 11-летний внук Артём смеётся, потому что белорусский язык звучит смешно для него. Он отличается от русского, но, тем не менее, вызывает интерес», — отмечает Людмила Исаченко. 

Четырёхлетняя внучка пока слишком маленькая, и ей просто интересны песни и танцы, а вот Артём уже участвует в делах национального общества, например, посещает встречи в библиотеках и праздники. Вместе с ним Людмила Исаченко даже составляла генеалогическое древо семьи. 

«Я надеюсь, что то, что мы пытаемся сейчас передать нашим маленьким, оно потом в чём-то проявится. Оно проявится всё равно. В любом случае, когда они уже станут взрослыми, то будут более осознанно относиться к жизни и к информации, которую получали», — рассказала Людмила Борисовна. 

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Источник фото: Людмила Исаченко

Людмила Исаченко считает, что для привлечения молодёжи и погружения её в культуру Беларуси, их обществу нужно показывать больше танцев и песен. Она мечтает поставить детский танец для ребят в национальных белорусских костюмах. Во время репетиций юные танцоры узнали бы больше о стране, в которой живут их родственники. 

Несмотря на то, что обе дочери Людмилы Борисовны далеки от самодеятельности и работают в других сферах, они поддерживают маму и также участвуют в мероприятиях общества. Они помогают, чем могут, например, готовят белорусские блюда. 

Не секрет, что Республика Беларусь богата картофелем и многие национальные блюда содержат этот ингредиент. В семье Исаченко очень любят драники из свежей картошки и колдуны, но их обычно готовят на праздники. Зато домашнее сало семья готова есть практически всегда. 

Конечно, чтобы полностью проникнуться культурой народа, нужно побывать в его стране. Людмила и Виктор Исаченко возили своих дочерей, когда они были ещё маленькими, к себе на родину и знакомили с роднёй. Но и родственники приезжали к ним в Ижевск, например, мама и сестра Виктора Васильевича. 

«Ездить сейчас, конечно, сложнее. Внуки там не были, но мне, естественно, этого хочется. Со стороны мужа в Беларуси осталась только его мама, но зато моих родственников много. Конечно, нужно съездить, и если всё сложится, то мы обязательно там побываем вновь», — заявила Людмила Борисовна. 

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Источник фото: Людмила Исаченко

Она также рассказала, что было сложно везти с собой из Калининграда предметы быта, а из Беларуси тем более. В Калининградской области ещё хранятся вышивки бабушки — это покрывала, подзоры для кровати и накидки на подушки, на которых вышиты национальные узоры, но с собой Людмила Исаченко увезла в Ижевск только небольшие вышивки своей мамы. Зато во время одной из поездок в Беларусь она привезла ткань, из которой позднее по её дизайну сшили белорусский костюм.

«Мы ведь должны себя позиционировать как члены белорусского общества. Любая национальность, которая проживает в Удмуртской Республике, себя определяет, и нам нужно выделиться. А выделиться можно чем? Понятно, что костюмом! Поэтому костюмы есть у многих членов общественных национальных организаций, в том числе и у нас — у белорусов», — заявила Людмила Борисовна. 

Таким образом, за 40 лет жизни в Удмуртии женщина не забыла свои корни, а наоборот, стала еще больше гордиться ими и теперь старается рассказать о своей культуре людям. Но, несмотря на любовь к родине, Людмила Исаченко прониклась республикой.

«Мне очень нравятся песни, танцы, музыкальная культура удмуртов. И мне очень нравится природа Удмуртии, она отличается от того края, где я жила. Здесь такие просторы и такое небо, удивительно красиво. Поначалу всё казалось чужим, а сейчас это город моих детей, моих внуков, это моя вторая родина», — рассказала Людмила Исаченко.
15:44, 18 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
4
0
#семья\n#Ижевск\n#Белоруссия\n#Удмуртия\n#традиции\n#Семьи многонациональной России

 

 

 


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