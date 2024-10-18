Фото: Рафаэль Исмаилов

Фото: Рафаэль Исмаилов

Фото: Рафаэль Исмаилов

Фото: Рафаэль Исмаилов

В Удмуртии проживают представители порядка 136 национальностей. Есть те, кто всегда жил в Прикамье, на берегах Волги и Вятки. Есть и те, кто оказался здесь в итоге эвакуации во время Великой Отечественной войны.А, к примеру, азербайджанцы стали массово приезжать в регионы Поволжья немного позднее, когда здесь начали искать и добывать нефть. Тогда потребовались дополнительные рабочие руки с опытом работы на нефтяных полях Баку. В Поволжье из Азербайджана поехали целые бригады, как потом, уже в 1960-х, такое же паломничество прикаспийских нефтяников возникло в регионах Западной Сибири.Вслед за нефтяниками в Поволжье поехали строители. Отец Рафаэля Исмаилова именно так и попал в прикамскую республику. Он вспоминает: «У меня отец — cтроитель. В Удмуртию он приезжал с бригадой на лето, работал здесь с 1976 года. Каждый год приезжал на лето, работал и уезжал домой. И потом решил, что нам, детям (а нас три брата и сестра), необходимо получить образование в России. И решили всей семьёй переехать в Удмуртию. И мы в 1988 году переехали на постоянное жительство сюда, начали учиться и работать».Необходимо отметить, что Исмаиловы до переезда в Удмуртию жили на территории современной Армении. Но после начала армяно-азербайджанского конфликта возвращаться стало просто некуда. Фактически, приняв решение о переезде в 1987 году, уже через год, живя в России, семья оказалась на положении беженцев. Другие родственники Исмаиловых были вынуждены покинуть Армению и бежать от разгула насилия в регионе в Азербайджан.Все дети семьи Исмаиловых получили образование в Ижевске. Родители и двое братьев остались в Удмуртии жить и работать. Представители старшего поколения живут в доме в Малопургинском районе, куда изначально и приехали в конце 1980-х. Там, вдали от городской суеты, ведут хозяйство. Там же живет и младший брат Сулейман. Он занимается бизнесом и воспитывает троих детей.Cтарший брат Рафаэля Исмаилова окончил Удмуртский государственный университет по специальности финансы, сестра отучилась в медицинском колледже. Они решили вернуться в Азербайджан.Сам Рафаэль получил три высших образования. Два из них — в УдГУ. Первое — это экономическое, второе — юридический факультет. Оно потребовалось, когда Рафаэль Исмаилов решил пойти на службу в полицию. В дальнейшем, питая здоровые карьерные амбиции, полицейский окончил Академию управления МВД России.Рафаэль Исмаилов работал участковым, потом руководил всеми участковыми Устиновского района Ижевска. Со временем, отучившись в Москве, участковый начал работать в руководящей должности подразделения по борьбе с преступлениями в сфере экономики. Проработав в органах внутренних дел с 2001 по 2022, в срок вышел в отставку. Выслужив пенсию, Исмаилов работает адвокатом в сфере уголовного и гражданского права.Еще работая участковым, Исмаилов женился. И женился так, как это принято в Азербайджане, в самых тонких подробностях.Так, родители Рафаэля, Исмаил Мамед-оглы и Альгюнаш Арах-кызы, сначала навели справки о незамужних девушках азербайджанского происхождения в Удмуртии. Нашли сыну хорошую девушку на выданье, Гюльнару Шабан-кызы. Собрали информацию о семье и решили, что девушка воспитывалась в достойной семье. Были и смотрины.И вот, 19 лет назад, когда старшие родственники обо всем договорились, состоялась свадьба. Она также прошла в полном соответствии с азербайджанской традицией. И главное в ней — совсем не роспись в бланке свидетельства о браке в ЗАГСе. Молодые просто в положенный срок зашли в подразделение государственной регистрации и, оплатив положенную пошлину, получили документ о браке. По исламской традиции был совершен и свадебный обряд - никях - со свидетелями, чтением Корана, молитвой, с приглашенным муллой.Но у азербайджанцев есть и собственная оригинальная традиция женитьбы. Главное в азербайджанской свадьбе — это уважение к родственникам. Рафаэль Исмаилов говорит, что у него было две свадьбы. Само свадебное торжество происходит в двух домах и в течение двух дней. В случае семьи Исмаиловых оба дня свадьбы выдались на две подряд субботы.Первый день посвящен родне невесты. Жених и часть его родственников фактически приходят в гости к роду невесты, в семейный дом. Их угощают всем, чем богаты. После этого молодые расстаются и остаются со своими родными.Второй день свадьбы посвящается родным жениха. Невеста и небольшое число ее ближайших родственников приходят в дом свекра и свекрови. После свадебного пира невеста навсегда остается в доме мужа. После этого все условия и традиционные ограничения для молодоженов снимаются. Они теперь муж и жена.Жена Гюльнара работает воспитателем в детском саду. В 2006 родился старший сын Камран. Сейчас он учится на нефтяника. В 2008 родился второй сын Туран. Юноша учится в 10 классе. У родителей есть надежда, что младший пойдет по стопам отца – в органы или по юридической части.Рафаэль Исмаилов признается, что часть традиций, с которыми он знаком с детства, сам соблюдает редко. Среди относительно светских традиционных праздников выделяет Новый год и новогоднее торжество, отмечаемое восточными и тюркскими народами в день весеннего равноденствия. Это Навруз байрам. Оба этих праздника Исмаиловы отмечают в кругу семьи, с родными.Живя в светском государстве, Рафаэль не всегда следует религиозным традициям. Зато его жена, Гюльнара, ревностная мусульманка, читает намаз и соблюдает пост, учит этому и своих сыновей. Поэтому главный исламский праздник Курбан-байрам отмечается в семье широко, с посещением мечети и выделением средств для помощи обездоленным.Исмаилов признается, что праздники любит в том числе потому, что в эти дни есть возможность собраться всей семьей за столом у родителей или пригласить их к себе. Рафаэль обожает национальную кухню. Выделяет несколько азербайджанских блюд. Это, например, долма, плов и его разновидность — шах-плов, когда казан при приготовлении накрывают лавашом.Из-за ковидных ограничений и службы Рафаэля Исмаиловы не были в Азербайджане уже пять лет. Признается, что скучает: «Родина есть родина. Где родился — там и пригодился. Понятно, что теперь Удмуртия - она тоже мне Родина. Да. Но всё равно, где ты родился — туда и тянет».Любовь к Азербайджану и традициям Исмаиловы прививают сыновьям с раннего детства. Вот и Камран, как и Туран, бегло говорит по-азербайджански, хотя с алфавитом есть проблемы. При этом в обиходе, в кругу друзей, по учебе ребята больше говорят по-русски.Сохранить язык азербайджанцам в Ижевске помогает воскресная школа. Там преподают азербайджанский язык, культуру и даже танцы. Действует школа для азербайджанцев при содействии властей Удмуртии и полной поддержке диаспоры. Сохранять связь с исторической родиной и поддерживать изучение языка и традиций тем важнее, что в Удмуртии живет более трех тысяч азербайджанцев, таких, как Исмаиловы.