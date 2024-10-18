Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
В Удмуртии запустили крупнейший в регионе комплекс сортировки отходов Лонгрид «Ижсинтез-Химпром» - синтез чистоты и здоровья Лонгрид Лихие 1920-е: Восстановленная память «Дуровской грани» Лонгрид

Как вторая родина Исмаиловых помогает воспитывать любовь к Азербайджану

15:42, 18 октября, 2024
Как вторая родина Исмаиловых помогает воспитывать любовь к Азербайджану
15:42, 18 октября, 2024
12
0
#дети\n#Удмуртия\n#традиции\n#Азербайджан\n#Семьи многонациональной России
Источник фото: Рафаэль Исмаилов
0
В Удмуртии проживают представители порядка 136 национальностей. Есть те, кто всегда жил в Прикамье, на берегах Волги и Вятки. Есть и те, кто оказался здесь в итоге эвакуации во время Великой Отечественной войны.

А, к примеру, азербайджанцы стали массово приезжать в регионы Поволжья немного позднее, когда здесь начали искать и добывать нефть. Тогда потребовались дополнительные рабочие руки с опытом работы на нефтяных полях Баку. В Поволжье из Азербайджана поехали целые бригады, как потом, уже в 1960-х, такое же паломничество прикаспийских нефтяников возникло в регионах Западной Сибири.

Вслед за нефтяниками в Поволжье поехали строители. Отец Рафаэля Исмаилова именно так и попал в прикамскую республику. Он вспоминает: «У меня отец — cтроитель. В Удмуртию он приезжал с бригадой на лето, работал здесь с 1976 года. Каждый год приезжал на лето, работал и уезжал домой. И потом решил, что нам, детям (а нас три брата и сестра), необходимо получить образование в России. И решили всей семьёй переехать в Удмуртию. И мы в 1988 году переехали на постоянное жительство сюда, начали учиться и работать».

Необходимо отметить, что Исмаиловы до переезда в Удмуртию жили на территории современной Армении. Но после начала армяно-азербайджанского конфликта возвращаться стало просто некуда. Фактически, приняв решение о переезде в 1987 году, уже через год, живя в России, семья оказалась на положении беженцев. Другие родственники Исмаиловых были вынуждены покинуть Армению и бежать от разгула насилия в регионе в Азербайджан.

Все дети семьи Исмаиловых получили образование в Ижевске. Родители и двое братьев остались в Удмуртии жить и работать. Представители старшего поколения живут в доме в Малопургинском районе, куда изначально и приехали в конце 1980-х. Там, вдали от городской суеты, ведут хозяйство. Там же живет и младший брат Сулейман. Он занимается бизнесом и воспитывает троих детей.
Cтарший брат Рафаэля Исмаилова окончил Удмуртский государственный университет по специальности финансы, сестра отучилась в медицинском колледже. Они решили вернуться в Азербайджан.

Сам Рафаэль получил три высших образования. Два из них — в УдГУ. Первое — это экономическое, второе — юридический факультет. Оно потребовалось, когда Рафаэль Исмаилов решил пойти на службу в полицию. В дальнейшем, питая здоровые карьерные амбиции, полицейский окончил Академию управления МВД России.

Графическое изображение 4.jpg
Фото: Рафаэль Исмаилов

Рафаэль Исмаилов работал участковым, потом руководил всеми участковыми Устиновского района Ижевска. Со временем, отучившись в Москве, участковый начал работать в руководящей должности подразделения по борьбе с преступлениями в сфере экономики. Проработав в органах внутренних дел с 2001 по 2022, в срок вышел в отставку. Выслужив пенсию, Исмаилов работает адвокатом в сфере уголовного и гражданского права.

Еще работая участковым, Исмаилов женился. И женился так, как это принято в Азербайджане, в самых тонких подробностях.
Так, родители Рафаэля, Исмаил Мамед-оглы и Альгюнаш Арах-кызы, сначала навели справки о незамужних девушках азербайджанского происхождения в Удмуртии. Нашли сыну хорошую девушку на выданье, Гюльнару Шабан-кызы. Собрали информацию о семье и решили, что девушка воспитывалась в достойной семье. Были и смотрины.

И вот, 19 лет назад, когда старшие родственники обо всем договорились, состоялась свадьба. Она также прошла в полном соответствии с азербайджанской традицией. И главное в ней — совсем не роспись в бланке свидетельства о браке в ЗАГСе. Молодые просто в положенный срок зашли в подразделение государственной регистрации и, оплатив положенную пошлину, получили документ о браке. По исламской традиции был совершен и свадебный обряд - никях - со свидетелями, чтением Корана, молитвой, с приглашенным муллой.
Но у азербайджанцев есть и собственная оригинальная традиция женитьбы. Главное в азербайджанской свадьбе — это уважение к родственникам. Рафаэль Исмаилов говорит, что у него было две свадьбы. Само свадебное торжество происходит в двух домах и в течение двух дней. В случае семьи Исмаиловых оба дня свадьбы выдались на две подряд субботы.

Первый день посвящен родне невесты. Жених и часть его родственников фактически приходят в гости к роду невесты, в семейный дом. Их угощают всем, чем богаты. После этого молодые расстаются и остаются со своими родными.
Второй день свадьбы посвящается родным жениха. Невеста и небольшое число ее ближайших родственников приходят в дом свекра и свекрови. После свадебного пира невеста навсегда остается в доме мужа. После этого все условия и традиционные ограничения для молодоженов снимаются. Они теперь муж и жена.

Графическое изображение 2.jpg
Фото: Рафаэль Исмаилов

Жена Гюльнара работает воспитателем в детском саду. В 2006 родился старший сын Камран. Сейчас он учится на нефтяника. В 2008 родился второй сын Туран. Юноша учится в 10 классе. У родителей есть надежда, что младший пойдет по стопам отца – в органы или по юридической части.
Рафаэль Исмаилов признается, что часть традиций, с которыми он знаком с детства, сам соблюдает редко. Среди относительно светских традиционных праздников выделяет Новый год и новогоднее торжество, отмечаемое восточными и тюркскими народами в день весеннего равноденствия. Это Навруз байрам. Оба этих праздника Исмаиловы отмечают в кругу семьи, с родными.
Живя в светском государстве, Рафаэль не всегда следует религиозным традициям. Зато его жена, Гюльнара, ревностная мусульманка, читает намаз и соблюдает пост, учит этому и своих сыновей. Поэтому главный исламский праздник Курбан-байрам отмечается в семье широко, с посещением мечети и выделением средств для помощи обездоленным.

Исмаилов признается, что праздники любит в том числе потому, что в эти дни есть возможность собраться всей семьей за столом у родителей или пригласить их к себе. Рафаэль обожает национальную кухню. Выделяет несколько азербайджанских блюд. Это, например, долма, плов и его разновидность — шах-плов, когда казан при приготовлении накрывают лавашом.

Графическое изображение 3.jpg
Фото: Рафаэль Исмаилов

Из-за ковидных ограничений и службы Рафаэля Исмаиловы не были в Азербайджане уже пять лет. Признается, что скучает: «Родина есть родина. Где родился — там и пригодился. Понятно, что теперь Удмуртия - она тоже мне Родина. Да. Но всё равно, где ты родился — туда и тянет».

Любовь к Азербайджану и традициям Исмаиловы прививают сыновьям с раннего детства. Вот и Камран, как и Туран, бегло говорит по-азербайджански, хотя с алфавитом есть проблемы. При этом в обиходе, в кругу друзей, по учебе ребята больше говорят по-русски.
Сохранить язык азербайджанцам в Ижевске помогает воскресная школа. Там преподают азербайджанский язык, культуру и даже танцы. Действует школа для азербайджанцев при содействии властей Удмуртии и полной поддержке диаспоры. Сохранять связь с исторической родиной и поддерживать изучение языка и традиций тем важнее, что в Удмуртии живет более трех тысяч азербайджанцев, таких, как Исмаиловы.
Графическое изображение 5.JPG
Фото: Рафаэль Исмаилов
15:42, 18 октября, 2024
12
0
#дети\n#Удмуртия\n#традиции\n#Азербайджан\n#Семьи многонациональной России

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Насколько беден ваш вокабуляр?

11:48, 04 сентября, 2024

Лёгкий тест про национальную кухню

15:39, 14 июня, 2024

Пословицы, которые означают не то, что вы думали

13:56, 17 мая, 2024

Цитаты, которых никто не говорил. Или говорил?

17:01, 19 марта, 2024

В книге было не так

16:08, 29 декабря, 2023

Что этот бумер делает на нашей вписке?

15:48, 29 декабря, 2023

Пасхалки в кино, которые вы не заметили

15:12, 01 декабря, 2023

Исторические личности, которых вы точно знаете

15:11, 01 декабря, 2023

Оружейный диктант лайт

16:41, 29 сентября, 2023

Животные, о которых вы не слышали

16:36, 29 сентября, 2023

Банкноты РФ

17:07, 14 июля, 2023

Эффект бабочки: какие события в мире могли не произойти

12:13, 05 мая, 2023

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Нарушившую этические нормы судью из Удмуртии лишили полномочий

17:20, 14 октября, 2024
13887

Четыре исчезнувших деревни Удмуртии внесли в Госкаталог географических названий

11039
17:40, 14 октября, 2024

Жители Удмуртии могут увидеть комету Цзыцзиньшань — ATLAS

7987
17:00, 14 октября, 2024

Всероссийские соревнования по фигурному катанию пройдут в Ижевске

7341
17:00, 12 октября, 2024

С начала года 384 педагога в Удмуртии вышли на пенсию досрочно

6949
11:00, 12 октября, 2024

Киев потерял Красный Яр в ДНР и Невское в ЛНР

15:08, 16 октября, 2024
890

Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Казани

748
11:01, 12 октября, 2024

ВТБ представил технологию применения смарт-контрактов с расчетами в цифровых рублях

589
14:45, 16 октября, 2024

В Иркутске после видео с массовым нарушением ПДД водителям разрешили разворот

567
17:22, 12 октября, 2024

Поселок Островское в ДНР перешел под контроль российских военных

548
15:16, 11 октября, 2024

Пляж в Австралии закрыли из-за вынесенных морем загадочных черных шаров

10:58, 16 октября, 2024
4402

Президент Венесуэлы обвинил Илона Маска в финансировании попытки госпереворота

3963
16:28, 15 октября, 2024

Назад в будущее: шарлатаны с «машиной времени» обманули сотни пенсионеров в Индии

1561
15:18, 15 октября, 2024

Пришедшим на скандальную оперу в Германии зрителям потребовалась помощь врачей

855
17:59, 16 октября, 2024

Больше 90 грабивших бензовоз нигерийцев погибли в результате взрыва

830
16:54, 16 октября, 2024

Лонгриды

В Удмуртии запустили крупнейший в регионе комплекс сортировки отходов

09:33
92

«Ижсинтез-Химпром» - синтез чистоты и здоровья

16:50, 03 октября, 2024
7455

Лихие 1920-е: Восстановленная память «Дуровской грани»

15:39, 03 октября, 2024
463

Русь Дружинная

09:33, 18 сентября, 2024
1586

Лихие 1920-е: Зловещий морг старого ижевского некрополя

12:55, 28 августа, 2024
1949

Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна

14:20, 06 августа, 2024
1622

Жизнь до и после

09:57, 01 августа, 2024
894

Из Удмуртии в столичные рантье

17:49, 22 июля, 2024
1389

Чистая природа — главный смысл нашей работы

14:52, 17 июля, 2024
8129

Время альтернативной энергии

11:58, 05 июля, 2024
9672

Праздник для всей семьи

14:00, 01 июля, 2024
2889

БУММАШ - заводской бум

13:22, 26 июня, 2024
9317

Статьи

На слиянии трёх миров: жизнь бесермянской семьи у края Удмуртии

15:47
7

Их свела сама судьба: как уроженцы Беларуси познакомились в Калининграде и обосновались в Ижевске

15:44
11

Как вторая родина Исмаиловых помогает воспитывать любовь к Азербайджану

15:42
12

Быковы: русские и татары под одной крышей

15:40
11

Дом барабанов: музыка жизни армянской семьи из Удмуртии

15:39
9

Жить в любви: простые истины удмуртской семьи

15:36
13

Осторожно, миопия: почему при школьной близорукости нельзя медлить

17:55, 15 октября, 2024
62

В ижевском Техникуме радиоэлектроники и информтехнологий начали готовить специалистов для телеком-отрасли

10:40, 09 октября, 2024
222

Датабанк высадил яблони в центре Ижевска

15:35, 01 октября, 2024
332

В Ижевске впервые состоялась конференция по развитию фитнеса

12:55, 30 сентября, 2024
1354

Вспоминая ижевскую трагедию

17:55, 26 сентября, 2024
536

«Датабанк» подарил здание патриотическим клубам Глазова

08:00, 26 сентября, 2024
308

Что почитать, пока осень не вступила в свои права?

17:00, 20 сентября, 2024
129

Х5 Group начала сотрудничать с первым в Удмуртии фермерским агроагрегатором

13:15, 16 сентября, 2024
1717

В школу — с «Первоклассным мороженым»

14:15, 13 сентября, 2024
425

«КОМОС-Логистика» и «Интерпартнёр» — 12 лет сотрудничества

14:20, 12 сентября, 2024
203

Мимо «Команды Удмуртии 2.0»

10:25, 06 сентября, 2024
525

Что почитать в начале осени?

10:10, 05 сентября, 2024
146

Сложные зелёные лёгкие

11:54, 04 сентября, 2024
214

В Ижевске на стадионе «Динамо» прошёл летний этап спартакиады работников агрохолдинга «КОМОС ГРУПП»

11:10, 30 августа, 2024
436