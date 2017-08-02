Первый заместитель председателя правительства России Игорь Шувалов посетил Удмуртию. Его визит был связан с презентацией карты инвестиционных возможностей региона, прошедшей 1 августа.

«Хочется кого-нибудь за руку привести и сказать: инвестируйте в Удмуртию. Видно, что все это не просто так, это плод серьезной работы. Действительно, регион очень важен, сильный регион России. Необходимо, чтобы вся возможность республики была реализована, и люди почувствовали, что их жизнь действительно становится лучше», - сказал Шувалов. После презентации вице-премьеру показали ижевскую набережную и один из моногородов – Сарапул. В поездке также приняли участие полномочный представитель Президента России в Поволжье Михаил Бабич и врио главы Удмуртии Александр Бречалов.





Лицо города

Пруд и набережная являются визитной карточкой Ижевска. В 2010 году часть территории у водохранилища преобразилась – склоны застелили травой, появились скамейки, брусчатка, клумбы. Сейчас на набережной временами проходят концерты, но эта площадка пока не стала точкой притяжения горожан.

В рамках проекта «Комфортная городская среда» министерство строительства России совместно с КБ «Стрелка» провело открытый национальный конкурс на разработку «Концепции благоустройства ключевых общественных пространств» в 40 городах России. В Ижевске таким объектом стала набережная.





Сусанин / Вилами по воде Исторический контекст имеет прямую визуальную связь с расположившимся напротив Ижевским оружейным заводом, поэтому основным материалом декоративной отделки элементов благоустройства, малых архитектурных форм, фонарей, информационных стендов и навигации будет патинированный металл (оружейная травленая сталь). Природный контекст заключается в озеленении зоны, показывающей растительное разнообразие Удмуртии.





Как рассказал партнер КБ «Стрелка» Алексей Муратов, сейчас проект дорабатывается с учетом уже проведенной работы, параллельно идет поиск инвестора. «В принципе планируем в октябре этого года завершить концептуальную часть», - отметил он.

«Тут два подхода: как любой линейный объект просто выделить какой-то центральный узел, например, рядом с этой лодочной станцией. Либо сделать какое-то тестовое благоустройство, как мы сделали в Саратове вместе с АИЖК и Минстроем на вокзальной площади. Какая-то часть площадки будет работать <…> для того чтобы понять настроение и посмотреть», - дополнил Муратов.

По словам врио главы Удмуртии Александра Бречалова, у бизнеса есть интерес к набережной, предприниматели готовы вкладываться в развитие территории.





Дом, в котором жили генералы

После прогулки по набережной Игорь Шувалов и Михаил Бабич отправились в генеральский дом в Летнем саду. Здание представляет собой типичную для уральских городов-заводов казенную усадьбу, возведённую в традициях дворянской ампирной архитектуры. Здесь проживали командиры Ижевского завода со своими семьями. Как правило, они имели чин генерала. Отсюда и возникло бытовое название: «Генеральский дом». Музей Ижевска представляет историю города через призму жизни градоначальников.

Александр Бречалов отметил, что этот объект культуры нуждается в финансировании. Он может стать частью набережной, еще одной точкой притяжения.

Игорь Шувалов заинтересовался и судьбой башни Ижмаша – еще одного символа столицы Удмуртской Республики. «Пока мы не говорим про музей. Это наши урбанисты, активисты говорят. Посмотрим, потому что у нас те переговоры, которые мы сейчас проводим, больше интересует зона экспо», - ответил руководитель региона.





Страна цветов

После этого прибывшая в Удмуртию делегация отправилась в Сарапул. Именно здесь находится компания «Лилия», единственный комплекс по выращиванию луковичных культур в Уральском регионе и крупнейший производитель ирисов в России. Общий объем производства составляет более 3 млн штук цветочной продукции в год. Это лилии, ирисы, тюльпаны, хризантемы, горшечные растения и рассада. В ближайшие два года компания намерена реализовать инвестиционный проект и построить дополнительные теплицы для выращивания цветов.

Игорь Шувалов во время экскурсии по теплицам интересовался оборудованием. Оказалось, что большинство оборудования, которое использует предприятие, произведено за границей. Российские компании пока не могут конкурировать с Западом.

фото - пресс-служба главы и правительства Удмуртии





Стадион на «пять шагов» и экспериментальный детский сад

Сарапул как моногород принял участие в программе «Пять шагов благоустройства». В этом году в купеческом городе сдали стадион «Энергия». Первый матч здесь прошел еще в 1948 году — об этом рассказал глава Сарапула Александр Ессен. 15 лет назад трибуны признали аварийными, в 2011 году их снесли, и началось обновление территории спорта. В этом году стадион сдали. Он получил новые дорожки, поле и трибуны на 5 тысяч мест.

Александр Бречалов рассказал вице-премьеру о том, что благодаря первому президенту Удмуртии Александру Волкову в каждом райцентре появились похожие стадионы, на которых регулярно проводятся сельские игры.

В 2018 году планируется капитальный ремонт зданий старого административно-бытового корпуса с перепрофилированием под тренировочные залы для единоборств, для отделений «лыжные гонки», «теннис» и других, а также установка современной многофункциональной хоккейной коробки и окончание благоустройства территории.





фото - пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Далее гости отправились в педколледж, где разрабатывают программу детского сада будущего. Здесь будущие и действующие воспитатели разрабатывают и «обкатывают» программы воспитания и развития малышей. «Прежде чем замыслить проект, мы отрабатываем методики, - рассказала представитель колледжа. - Практически каждый год более 100 детей из города – это и те, кому не достался детский сад, и дети-инвалиды, и дети от 1 до 3 лет».









Красота-то какая, лепота

Показали Игорю Шувалову и Михаилу Бабичу и гордость Сарапула – обновленную в рамках туристического кластера «Камский берег» набережную. «Очень красиво, слушайте, я не ожидал, прямо у вас красота. Надо почаще приезжать», - сказал вице-премьер, увидев открывающуюся с набережной панораму.

На той стороне реки хорошо видны деревья и церковь Николая Чудотворца села Ершовка. По словам Александра Ессена, существует легенда, что храм для любимой построил один из местных жителей. Эта история стала основой для «Алых парусов» Александра Грина.

Игорь Шувалов обратил внимание на необходимость сохранить виды, избежать строительства на противоположном берегу современных высоток.





фото - пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Прогулявшись по сарапульской набережной, зампред правительства приобрел несколько пар валяных тапочек, после чего отправился в муниципалитет на стратегическую сессию по моногородам.





«В Удмуртии огромные возможности и промышленного, и сельскохозяйственного развития, развития малого и среднего бизнеса, - сказал Игорь Шувалов. - Сегодня руководитель республики и его команда показали, что у них имеется в разработке. За четыре месяца были исследованы возможности всех муниципальных образований. Это очень сложная работа. И то, что мы сегодня видели в рамках презентации, - итог совместной работы».