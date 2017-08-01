Первый вице-премьер России Шувалов в Удмуртии: не боги горшки обжигают, все делают люди, своими руками

В республике презентовали карту инвестиционных возможностей.

Ижевск. Удмуртия. Первый заместитель председателя правительства России Игорь Шувалов посетил Удмуртию. Во вторник, 1 августа, он присутствовал на презентации карты инвестиционных возможностей региона.

«Хочется кого-нибудь за руку привести и сказать: инвестируйте в Удмуртию. Видно, что все это не просто так, это плод серьезной работы. Действительно, регион очень важен, сильный регион России. Необходимо, чтобы вся возможность республики была реализована, и люди почувствовали, что их жизнь действительно становится лучше», - сказал Шувалов.

После просмотра презентации он сообщил, что у Удмуртии есть все возможности, чтобы экспортировать свою продукцию по всему миру, а если в регионе дополнительно реализуют другие проекты, то людям не захочется отсюда уезжать. Также Игорь Шувалов посоветовал властям республики продолжать работу над развитием республики и начать конкурировать с ведущими регионами России.

«Вам есть, куда конкурировать. Есть по соседству Татарстан, перспективный регион, который показывает стремление к лучшему образованию, лучшим практикам управления и промышленному производству. По качеству жизни должны стремиться к Москве, городская среда должна быть лучше, чем в Москве. Все возможности для этого есть. Надеюсь, что за годы, пока вы тут трудитесь, мы станем свидетелями того, что не боги горшки обжигают, все делают люди своими руками», - подытожил первый вице-премьер России Игорь Шувалов.