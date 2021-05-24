Однако на фоне «увлеченности» ковидом мы стали забывать о давно известных и не менее опасных инфекциях.

«Сусанин» пообщался с главным внештатным специалистом Минздрава Удмуртии Еленой Корякиной и выяснил, какие прививки должны быть у каждого жителя республики, что полагается бесплатно и откуда везут вакцину в регион.





В каждой стране мира разработан Национальный календарь вакцинации. В России в него входят 12 обязательных профилактических прививок, которые бесплатно ставят детям и взрослым: от гепатита В, туберкулеза, пневмококковой инфекции, дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции, полиомиелита, кори, краснухи, эпидемического паротита и гриппа.

Его вторая часть, так называемый календарь по эпидпоказаниям, включает в себя 13 инфекций, иммунизация против которых также осуществляется на территории России. Группы риска и объем вакцинации в каждом субъекте определяются по решению санитарного врача региона.

Так, например, в Удмуртии за счет республиканских средств детям ставят прививки от клещевого энцефалита — регион эндемичен по этому заболеванию. Также в республике в список входит бешенство, менингококковая инфекция в очагах распространения, особо опасные инфекции, такие как: сибирская язва, туляремия, лептоспироз, бруцеллез.

А вакцина чья будет?

Согласно стандартам Всемирной организации здравоохранения, вакцинация в рамках Национального календаря должна проводиться препаратами, которые производят на территории этой страны. В Удмуртию их везут из Рязани, Москвы, Перми, Новосибирска, большой опыт наработан с заводом под Уфой.

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«Вакцины бывают разные, есть живые и инактивированные, но так или иначе все они не содержат чистого вируса, белка или бактерии, которые способны что-то вызвать. Если она инактивированная, там полностью все убито. Если живая, то она настолько проведена через инактивирующие вещества, что не способна вызвать заболевания и обладает такой иммуногенностью, то есть способностью формировать иммунный ответ, что живые вакцины против некоторых инфекций действуют намного лучше, чем инактивированный препарат», — добавила Елена Корякина. Например, препараты против ветрянки, кори, паротита и краснухи – живые. Кроме того, зачастую такая вакцина используется в экстренных состояниях. Если у человека был контакт с больным, то введенная в первые 72 часа живая вакцина защитит от болезни и тем более от смерти.

Прививочный путь с рождения

Чем похожи все жители России, так это набором прививок, которые мы получили еще детьми. В первые 12 часов жизни нас всех защитили от гепатита В. Ставится такая прививка трехкратно, и уже к 6 месяцам иммунизация заканчивается. «Почему начинаем так рано, потому что вакцина супер инактивирована, она содержит всего лишь часть вируса гепатита B и не может вызвать заболевания. Дети не имеют никакого иммунного ответа к гепатиту В, а риск заражения очень высок. В частности, вирус гепатита B сохраняется на эритроците при комнатных условиях до 5 суток, а микротравмы у нас у каждого есть», — пояснила главный внештатный специалист.

Следующей для малыша становится прививка от туберкулеза. «Самое главное, что вакцинация против туберкулеза защищает от летальных случаев. Заболеть после прививки можно, но человек не умрет. Это самое важное, чего мы добиваемся, проводя эту вакцинацию», — добавила Елена Корякина.

С двух месяцев мы начинаем получать комплекс из трех прививок против пневмококковой инфекции – две прививки до 12 месяцев и одну – на втором году жизни.

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Отметим, если мама была привита как положено, она передаст часть своих антител малышу, в том числе и при кормлении грудью. «У нас календарь не просто создан, мы знаем, что антитела к пневмококку женщины могут передавать не больше, чем до месячного возраста ребенка, поэтому вакцинация начинается в 2 месяца», — пояснила Елена Александровна. Также это служит способом защитить бабушек и дедушек, которые в силу возраста иногда не способны противостоять этой инфекции по причине сниженного иммунитета.

Из-за угроз, который несет коронавирус, на первый план вышла вакцинация против пневмококка лиц старше 60 лет, поскольку именно они подвержены быстрому развитию инфекции с переходом ее в пневмонию. «Сейчас, в период эпидемии ковида, все понимают, что одно из осложнений вирусных инфекций, подчеркну, вирусных — это пневмония. Сделать вовремя прививку – это шанс защититься», — пояснила Елена Корякина.

Второй год подряд в Удмуртии выделяют по 15-20 млн рублей на закупку такой вакцины для взрослого населения. В 2020 году удалось привить 19 тыс. человек из группы риска, то есть тех, кто имеет хронические заболевания, тяжелую форму сахарного диабета или более 3 раз болел пневмонией. На этот год вновь закуплена вакцина на 15 млн рублей. На 100% от пневмококка за счет средств федерального и республиканского бюджетов привиты пациенты психоневрологических интернатов, постояльцы домов престарелых.





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Следующие на очереди прививки в детском возрасте — от полиомиелита, коклюша, дифтерии и столбняка. С трех месяцев их ставят трехкратно, последнюю – на втором году жизни. Чтобы малыш как можно меньше находился в больнице, детям, родившимся в 2020 и 2021 годах, ставят комплексный препарат. «По решению Минздрава России, с учетом эпидемии ковида, в Удмуртии первые две прививки от коклюша, дифтерии и столбняка всем деткам мы ставим вакциной «Пентаксим» — это комплексный препарат, он содержит 5 инфекций, таким образом мы сокращаем появление детей в поликлиниках, что сейчас особенно важно, и снижаем инъекционную нагрузку», — рассказала Елена Корякина.

Научно доказано, что одномоментно любой пациент может перенести до 9 антигенов, а потому одним шприцом врач может поставить вакцины сразу от нескольких инфекций. Дозы настолько малы, что абсолютно безопасны и способны вызвать иммунный ответ, но не заболевание.



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И последнее – это вакцинация против кори, паротита и краснухи. Ни для кого не секрет, что краснуха страшна молодым женщинам. Беременная, болеющая краснухой, рискует родить ребенка с патологиями.

Корь передается в 100% и часто поражает головной мозг. Не так прост и эпидемический паротит. Врачи рекомендуют взрослым пациентам, которые не имеют данных о вакцинации от этой инфекции, все же привиться. Последствия перенесенного паротита могут проявиться после 65 лет в виде сахарного диабета 1 или 2 типа.

Как реагирует иммунитет?

Вакцина – чужеродный агент для нашего организма. Клетки, завидя нового «соседа», начинают к нему присматриваться. Часть из них начинает изучать антиген при его попадании в кровь, подстраивать свою структуру под него, подбирать «ключ». Со временем в организме формируется комплекс «антиген-антитела». Клетки запоминают этот комплекс, а когда вакцина полностью выводится из организма, у человека остаются те самые клетки памяти.

«Если мы встречаемся с больным корью, при вдыхании к нам попадает антиген, и наши клетки начинают сразу выпускать «ключ-замки», чтобы поймать его. Когда поступает вакцина, организму на этот процесс необходимо 14 дней. Если у нас уже есть эти ключи и мы встречаемся с заболевшим, нам уже не нужно двух недель, защита формируется в считанные часы или за 1-3 дня. Не привитой будет эти 14 дней узнавать, формировать, запоминать, в это время у него пойдут изменения в органах», — объяснила Елена Корякина.

Как мама пожелает

Ставить прививку или нет – дело добровольное. Однако в медицинской практике бывают случаи, когда мамы отказываются прививать своих детей, уповая на то, что организм не стоит мучить вакцинами. «Это новое поверье, что не надо прививаться, потому что нет инфекций. Их нет только потому, что в свое время был создан достаточно высокий охват вакцинации против определенных инфекций и сегодня на этого ребенка работает коллективный иммунитет», — рассказала Елена Александровна.

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Отметим, что в Национальном календаре запланирована профилактика только тех инфекций, которые на территории России чаще всего заканчиваются смертью. Простой пример – дифтерия в 90-х годах, от которой умирал каждый 4 непривитый. Казалось бы, банальная дифтерия, известная человечеству больше 100 лет. Причиной высокой смертности тогда стали, в том числе, последствия тех самых отказов мам от вакцинации своих деток. Чтобы избежать повторения истории, сегодня дифтерию можно найти в Национальном календаре – прививку от нее ставят всем детям, а далее – каждые 10 лет.

По словам Елены Корякиной, ряд европейских стран даже ввел штрафы для «отказников». Ребят без календарных прививок, которые призваны обезопасить не только самого ребенка, но и все его окружение, попросту могут не взять в детский сад или школу. В России таких случаев пока нет.

«Риск будет сохраняться всегда. Почему ответственная мама должна подвергать своего ребенка опасности рядом с ребенком, который не привит?

Стоит учитывать, если прививка состоит из трех вакцинаций, значит правильный иммунный ответ будет сформирован только через 2-3 недели после завершения всего комплекса.

Медотвод

Ни один врач не поставит прививку, если сомневается в состоянии маленького или уже взрослого пациента. В каждом конкретном случае медработник взвешивает все за и против.

Временное состояние пациента может стать причиной для медотвода. Так, отказать в прививке могут, если человек болеет ОРВИ — нужно дать организму закончить бороться с вирусом и не нагружать его дополнительной задачей в виде вакцины. В случае обострения хронического заболевания, чтобы организм мог восстановиться, не тратя силы на вакцину, в прививке тоже откажут. Не будут ставить прививку и тем, кто имеет поражение центральной нервной системы – в данном случае доктор определяет все риски для пациента.

На сегодняшний день в Удмуртии не зарегистрировано поствакцинальных осложнений, которые привели к инвалидности. «У нас есть реакции на вакцину БЦЖ, этого никто не скрывает, это особенности иммунного ответа у некоторых детей. Наши медработники родильных отделений – асы в постановке препарата. Если в роддоме возникает какое-то сомнение в отношении здоровья ребенка, то делается медотвод», — рассказала Елена Корякина.

Про грипп

В Удмуртии прививки от гриппа в минувшем сезоне поставили чуть более 700 тыс. человек — 55% от совокупного населения. Свою роль сыграл и ковид. Наблюдая неблагоприятную коронавирусную обстановку, люди активнее шли на вакцинацию. «Мы добивались отсутствия сочетанного течения гриппа и коронавирусной инфекции, которое, по мнению наших ученых, вызвало бы тяжелое состояние пациента и его быстрый уход», — пояснила специалист Минздрава Удмуртии.

В отличие от того же ковида, термин «грипп» для жителей стал уже привычен, но последствия от него не менее страшные. Во-первых, грипп опасен своими отсроченными осложнениями, например, пневмонией. Они могут проявиться спустя месяц. Кроме того, грипп может дать толчок к обострению хронических заболеваний. Так, через 2-3 недели, когда пациент уже забыл о перенесенном гриппе, у него заболело сердце. Причиной может оказаться как обострение хронического заболевания, так и влияние перенесенной вирусной инфекции. Пути лечения будут отличаться, но если толчком стал грипп, восстановление организма затянется.

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Благодаря ежегодной вакцинации у населения сформировалась иммунная прослойка. Коронавирус – новая инфекция, и чтобы появилась часть населения, невосприимчивая к вирусу, должно пройти не меньше года, а прививочный охват — достичь 60%.

Отдельно о ветрянке

Ветряная оспа не так безопасна, как кажется. Несколько дней с зеленкой на теле могут обернуться серьезными последствиями. Инфекция способна поражать головной мозг и сделать человека инвалидом, под удар может попасть ЦНС. 10 лет назад в Удмуртии был подобный случай, подросток умер от менингита, вызванного ветрянкой.

Для человека, перешагнувшего 60-летний рубеж, перенесенная ветрянка вновь может о себе напомнить и вызвать опоясывающий лишай — это сковывающие боли вокруг грудной клетки. Вирус ветряной оспы поселяется в нейронах головного и спинного мозга. Избавиться от него уже невозможно. Когда у человека снижается иммунитет, именно тогда вирус начинает действовать.

«Вакцина – это мягкое воздействие на организм, которое позволяет выработать антитела без каких-либо последствий. Даже если пациент в результате перенесенной прививки, редко, при особенностях иммунитета, переносит заболевание, то оно проходит намного легче, чем если он заболеет, не будучи привитым. Во время болезни возможно поражение головного мозга, и ребенок может оказаться несохранным на всю жизнь», — пояснила сотрудник Минздрава.

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В Национальный календарь ветрянка не входит. От ветряной оспы в Удмуртии бесплатно прививают детей с тяжелым анамнезом, которые направляются на серьезные операции, например, трансплантацию органов. Сверх календаря должны быть привиты дети, которым предстоит лечиться в федеральных центрах.

Взрослые могут поставить прививку от ветрянки платно. По данным сайта «Про докторов», в частных клиниках ее стоимость составляет более 3 тыс. рублей.

Вирус папилломы человека

ВПЧ сегодня не на слуху, но процент передачи этого вируса очень высокий, а потому в Удмуртии от него тоже вакцинируют. В прошлом году медики привили 300 девочек возраста 9-10 лет из неблагополучных семей и закрытых учреждений, у которых еще не было полового контакта. В 2021 году от ВПЧ бесплатно привьют еще около тысячи девочек.

Вирус папилломы человека передается при половом контакте. Хотя ВПЧ и не входит в национальный календарь, профилактика необходима, чтобы избежать рака шейки матки, а также прямой кишки, гортани и простаты – именно они чаще всего становятся поражены.

Грызуны и клещи

Удмуртия — эндемичный регион по геморрагической лихорадке с почечным синдромом, в простонародье — «мышиной лихорадке». Вакцины от нее нет. Главное, что могут посоветовать врачи – соблюдать меры личной гигиены, особенно это касается дачников.

По данным Управления Роспотребнадзора по республике, в 2020 году этой неизлечимой болезнью заразились в 3 раза меньше жителей Удмуртии — 383. Свою роль сыграли ограничения, введенные из-за коронавируса.

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От бешенства, как и от ГЛПС, лекарства не существует. Инфекция поражает нервные клетки и отмечается 100% летальностью. Если зараженное животное напало, необходимо незамедлительно обратиться к травматологу, который назначит антирабическую вакцинацию. При укусе в голову, руки, ноги или гениталии, откуда кровоснабжение напрямую идет в мозг, человеку дополнительно назначат иммуноглобулин – готовые антитела.

Клещевой энцефалит

Третий год подряд из бюджета выделяют около 60 млн рублей на вакцинацию детей от клещевого энцефалита. Иммунизацию проводят с 4 лет. «Невозможно охватить 300 тысяч детей одномоментно, тогда надо всю систему перестроить под вакцинацию от клещевого энцефалита. Детское население охвачено почти на 60%, это хороший показатель», — отметила сотрудник Минздрава.

Иммунизация от энцефалита начинается осенью, она состоит из двух прививок с интервалом в полгода. Следующую прививку нужно поставить через год, а далее повторять каждые 3 года. Для взрослых процедура платная.

Прививочный сертификат

Все наши прививки записаны в так называемом Прививочном сертификате. Туда вносится вся информация о вакцинациях с момента рождения. Зачастую документ необходим, чтобы выехать заграницу или устроиться на работу. Такие сертификаты должны иметь врачи, воспитатели, преподаватели, соцработники. Перед приемом их на работу работодатель имеет полное право его запросить.

Наверняка многие из нас его давно потеряли. Восстановить данные в сертификате можно, но купить книжку придется самостоятельно, стоимость ее составит около 15-30 рублей.

Ставить или не ставить? Вот в чем вопрос

Решив вакцинироваться, нужно поднять данные о своих прошлых прививках. Если вспомнить не удалось, а прививочный сертификат затерялся, пациента будут считать стерильным.

Прививки от дифтерии и столбняка можно ставить повторно. Дифтерия очень тяжелое и смертельное заболевание. Неизлечимым столбняком легко можно заразиться, например, высаживая цветы на огороде, если на руках имеются ранки. Потому в зону риска попадают дачники. Столбняк вызывает удушье, блокирует дыхательную мускулатуру и самое страшное – лечения от этой болезни нет.

Чтобы не заболеть, взрослым рекомендуют повторять прививку от столбняка, как и от дифтерии, каждые 10 лет.

То же касается эпидемического паротита и кори — если все данные утеряны – лучше вакцинироваться. Сегодня от кори сильно страдает Европа. Завезти корь в Удмуртию могут и жители Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, которые приезжают на заработки. Поскольку в этих странах нет своих заводов по производству вакцины, они живут на дотациях ЮНЕСКО и получают препараты из других стран, рассказала Елена Корякина. Для того чтобы они не завезли корь и не увезли ее к себе на родину, ежегодно в рамках подчищающей иммунизации, начиная с весны, их прививают в России. Обойтись без этого нельзя, смертность от кори высокая, при том что передается она очень просто — при разговоре, кашле, чихании.

Коронавирус

Недавно Национальный календарь пополнился еще одной бесплатной прививкой – от той самой коронавирусной инфекции. Профилактике от нее подлежат все лица старше 18 лет. В приоритете — врачи, работники образования и социальной сферы.

Вакцина против коронавируса содержит часть белка, ответственную за проникновение вируса в клетку и последующее заражение организма.

Александр Бречалов («ВКонтакте»)

Сегодня в Удмуртии привиться можно тремя вакцинами от ковида — «Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Всего в регион поступило уже 119 614 доз всех трех вакцин.