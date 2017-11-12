  • $ 59.28 ↑
  • € 68.98 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA
      LIVE: брифинг главы Удмуртии по ситуации с обрушившимся в Ижевске домом

      Экс-президента ФИФА обвинили в приставаниях

      10:00, 12 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      10:00, 12 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      54
      0
      #спорт\n#США\n#футбол\n#скандал
      Фото: Getty Images
      54
      0

      На поведение Йозефа Блаттера пожаловалась американская футболистка Хоуп Соло.

      США. Экс-президента ФИФА обвинили в приставаниях. Как сообщает Интерфакс, на поведение Йозефа Блаттера пожаловалась известная американская футболистка Хоуп Соло.

      По ее словам, случай произошел в 2013 году в Цюрихе на церемонии вручения «Золотого мяча». Тогда Блаттер ущипнул Соло сзади.

      Новость о приставаниях Блаттера прозвучала на фоне крупных скандалов в американской медиаиндустрии, из-за которых разрушилась карьера известных персон.

      «Представитель Блаттера назвал обвинения Соло смехотворными», - пишет издание.

      Хоуп Соло играла за сборную США на позиции вратаря и участвовала в 202 матчах.

      Зепп Блаттер не смог переизбраться на пост президента ФИФА из-за обвинений в коррупции. Ему запретили работать в футболе. Сейчас ФИФА возглавляет швейцарец Джанни Инфантино.

      10:00, 12 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      54
      0
      #спорт\n#США\n#футбол\n#скандал

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      В жилом доме Ижевска произошёл взрыв

      16:50, 09 ноября, 2017
      35633

      ГИБДД Удмуртии: автолюбителей на «липучке» без знака «Шипы» штрафовать не будут

      18442
      10:24, 06 ноября, 2017

      Уголовное дело по статье «убийство» возбудили в отношении жильца обрушившегося дома в Ижевске

      16038
      20:50, 10 ноября, 2017

      Обрушение дома в Ижевске, помощь пострадавшим и продолжение «Матильды»: что произошло минувшей ночью

      12958
      08:00, 10 ноября, 2017

      МЧС Удмуртии: из-под завалов дома на улице Удмуртской извлекли пострадавшего

      11020
      17:25, 09 ноября, 2017

      Житель Воронежской области сорвал джек-пот в «Русском лото»

      18:10, 05 ноября, 2017
      1701

      СМИ сообщили о смерти сатирика Михаила Задорнова

      1192
      12:05, 10 ноября, 2017

      Охранять губернаторов будут сотрудники Росгвардии

      1152
      15:39, 06 ноября, 2017

      Путин дал Медведеву и Набиуллиной 3 года на ликвидацию долевого строительства

      1042
      18:31, 07 ноября, 2017

      Сорвавшему джек-пот в 506 млн рублей воронежцу посоветовали «залечь на дно»

      943
      17:45, 06 ноября, 2017

      Видео схватки бесстрашного скунса с горным львом набирает популярность в сети

      13:59, 06 ноября, 2017
      661

      Живьем брать демонов: экс-главу Каталонии Пучдемона взяли под стражу в Брюсселе

      657
      17:48, 05 ноября, 2017

      Специалисты Apple предупредили о выгорании дисплея нового iPhone

      646
      17:29, 06 ноября, 2017

      Джонни Депп пришел на премьеру фильма «Убийство в Восточном экспрессе» пьяным

      616
      10:31, 05 ноября, 2017

      Любители Nutella возмутились изменением состава шоколадной пасты

      608
      16:15, 07 ноября, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: взрыв в многоэтажном доме в Ижевске

      10 ноября, 2017

      LIVE: подход главы МЧС России после заседания штаба по обрушению жилого дома в Ижевске

      10 ноября, 2017

      Министр внутренних дел Удмуртии о ложном минировании

      10 ноября, 2017