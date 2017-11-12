На поведение Йозефа Блаттера пожаловалась американская футболистка Хоуп Соло.
США. Экс-президента ФИФА обвинили в приставаниях. Как сообщает Интерфакс, на поведение Йозефа Блаттера пожаловалась известная американская футболистка Хоуп Соло.
По ее словам, случай произошел в 2013 году в Цюрихе на церемонии вручения «Золотого мяча». Тогда Блаттер ущипнул Соло сзади.
Новость о приставаниях Блаттера прозвучала на фоне крупных скандалов в американской медиаиндустрии, из-за которых разрушилась карьера известных персон.
«Представитель Блаттера назвал обвинения Соло смехотворными», - пишет издание.
Хоуп Соло играла за сборную США на позиции вратаря и участвовала в 202 матчах.
Зепп Блаттер не смог переизбраться на пост президента ФИФА из-за обвинений в коррупции. Ему запретили работать в футболе. Сейчас ФИФА возглавляет швейцарец Джанни Инфантино.