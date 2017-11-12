На поведение Йозефа Блаттера пожаловалась американская футболистка Хоуп Соло.

США. Экс-президента ФИФА обвинили в приставаниях. Как сообщает Интерфакс, на поведение Йозефа Блаттера пожаловалась известная американская футболистка Хоуп Соло.

По ее словам, случай произошел в 2013 году в Цюрихе на церемонии вручения «Золотого мяча». Тогда Блаттер ущипнул Соло сзади.

Новость о приставаниях Блаттера прозвучала на фоне крупных скандалов в американской медиаиндустрии, из-за которых разрушилась карьера известных персон.

«Представитель Блаттера назвал обвинения Соло смехотворными», - пишет издание.

Хоуп Соло играла за сборную США на позиции вратаря и участвовала в 202 матчах.

Зепп Блаттер не смог переизбраться на пост президента ФИФА из-за обвинений в коррупции. Ему запретили работать в футболе. Сейчас ФИФА возглавляет швейцарец Джанни Инфантино.