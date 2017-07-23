Британские подводники обнаружили ящик с золотом на затопленном немецком корабле

Судно с 4 тоннами драгоценного металла затопили в 1939 году.

Исландия. Британские подводники обнаружили ящик с золотом на затопленном немецком грузовом корабле времен Второй Мировой войны. Как пишут Вести, судно нашли у берегов Исландии.

Предполагается, что золото – а его на корабле было около четырех тонн – принадлежало нацистам. В 1939 году корабль направлялся в Германию из Бразилии, затонув в 190 километрах от берегов Исландии.

Сообщается, что когда судно заметил британский флот, Адольф Гитлер приказал капитану затопить корабль, чтобы перевозимый груз никому не достался.

Находка может стоить до ста миллионов долларов. Сейчас морская служба Великобритании попросила исландское правительство сделать отверстие в корабле для изъятия ящика, чтобы впоследствии вывезти золото в Британию.