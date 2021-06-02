Парламент Израиля выбрал президентом Ицхака Герцога

Его дед был выходцем из России.



Тель-Авив. Израиль. Новым президентом Израиля стал Ицхак Герцог. За него проголосовало большинство депутатов кнессета (парламента страны), пишет РБК со ссылкой на Jerusalem Post.

Ицхак Герцог до недавнего времени возглавлял агентство «Сохнут», которое занимается репатриацией евреев из других стран и оказании им помощи в Израиле. Его отец, Хаим Герцог, стоял у истоков израильских спецслужб, затем был постоянным представителем страны в ООН, а в 1983-1993 годах - президентом Израиля. Дед Ицхака Герцога по отцовской линии Ицхак Айзик Герцог приехал на Ближний Восток из Российской империи и был главным раввином Израиля.

Конкуренцию новому президенту на голосовании в кнессете составила Мириам Перец, но ее поддержало меньшинство парламентариев.

Добавим, должность президента в Израиле является в основном представительской, большей властью располагает премьер-министр (в настоящее время – Биньямин Нетаньяху). Президент назначает послов Израиля в зарубежные страны и выбирает из кандидата на пост премьера из числа депутатов кнессета.