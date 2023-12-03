Израиль подтвердил наличие плана по созданию буферной зоны в секторе Газа

Тель-Авив. Излаиль. После окончания военной операции Израиля в секторе Газа в анклаве планируется создать безопасную буферную зону. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на издание The Times is Israel. Израильское издание, в свою очередь, ссылается на неназванного представителя руководства государства.

«Для обеспечения безопасности оборонное ведомство обсуждает формирование буферной зоны на границе — со стороны Газы, чтобы группировка ХАМАС не могла концентрировать силы вблизи границы и вновь предпринять неожиданные для Израиля действия», — приводит слова источника издание.

Уточняется, что израильская армия не намерена оставаться «по ту сторону границы в Газе». Ранее сообщалось, что представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби 1 декабря заявил, что Вашингтон выступает против этой идеи.