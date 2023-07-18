Европу охватили лесные пожары на фоне жаркой погоды

Афины. Греция. Аномально жаркая погода, установившаяся в Европе, способствует росту числа пожаров в лесных массивах. Огонь все чаще становится причиной эвакуации жителей и туристов из различных районов Греции, Швейцарии и Испании, пишет «Интерфакс».

Три лесных пожара бушуют неподалеку от Афин. По данным греческой прессы, один из них вспыхнул в селе Куварас в 27 км к юго-востоку от столицы, второй – в 90 км к западу, возле курортного города Лутрак. Третий, самый сильный, начался 17 июля в 30 км к северу от Афин в районе Дервенохория. Тушение затруднено из-за ветреной погоды и высокой температуры воздуха, достигающей в центральной части страны 44 градусов по Цельсию. Кроме того, пожарным трудно добраться до очагов возгораний, которые находятся в гористой местности.

Летний лагерь возле Афин и реабилитационный центр для пожилых людей пришлось эвакуировать. Также готовится вывоз жителей по меньшей мере из 6 населенных пунктов. Для этого могут быть использованы суда береговой охраны.

Один из лесных пожаров, в Куварасе, мог вспыхнуть в результате поджога, подозреваемого задержали.

В Швейцарии с 16 июля пылают горные районы в кантоне Вале. Полиция эвакуирует жителей ряда деревень. Над локализацией пожара работают около 200 человек. Между тем огонь движется в сторону итальянской границы.

А в Испании 15 июля вспыхнул пожар на острове Пальма. Он охватил около 3,5 тыс. гектаров земли и 20 домовладений. Людей эвакуировали.

Напомним, синоптики прогнозируют этим летом новые температурные рекорды в Южной Европе из-за теплового взрыва в Сахаре и антициклона Харон.