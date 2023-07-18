Тепловой взрыв в Сахаре может принести в Европу небывалую жару

Рим. Италия. Температурные рекорды прогнозируют европейские синоптики. Так, на итальянском острове Сардиния столбики термометров этим летом могут достигнуть отметки 50 градусов Цельсия, пишет Лента.ру со ссылкой на Bloomberg.

Указанная температура превысит поставленный 2 года назад рекорд: тогда на Сицилии отмечалась 48-градусная жара.

В пустыне Сахара сейчас происходит явление, названное метеорологами «тепловой взрыв». Его отголоски в виде волны зноя должен принести из Северной Африки антициклон Харон.

Уже сейчас в Афинах, Риме и Мадриде жарко даже по местным меркам. Власти предупреждают население о возможных пожарах и сбоях с транспортом и энергоснабжением.