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В зоопарке Израиля умерла старейшая в мире бегемотиха Тами

18:02, 19 августа, 2018
Диана Ворончихина
18:02, 19 августа, 2018
Диана Ворончихина
209
0
#зоопарк\n#животные\n#Израиль
Фото: www.facebook.com/JerusalemBiblicalZoo
209
0

Ее нашли на берегу пруда в вольере африканских животных.

Израиль. Старейшая из содержащихся в неволе самка гиппопотама Тами умерла в возрасте 59 лет в Библейском зоопарке Иерусалима. Как сообщает «Лайф», ее нашли на берегу озера в Африканском саду.  

Обычно бегемоты живут на воле около 40 лет, в неволе – до 50.

Тами родилась в 1959 году в неволе. В 1992 году её перевезли из зоопарка Петах-Тиквы в Иерусалимский зоопарк, где содержат более 200 видов животных (основное внимание уделяется тем, кто упомянут в Библии или обитает на территории Израиля).

18:02, 19 августа, 2018
Диана Ворончихина
209
0
#зоопарк\n#животные\n#Израиль

 

 

 


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