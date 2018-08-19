В зоопарке Израиля умерла старейшая в мире бегемотиха Тами

Ее нашли на берегу пруда в вольере африканских животных.

Израиль. Старейшая из содержащихся в неволе самка гиппопотама Тами умерла в возрасте 59 лет в Библейском зоопарке Иерусалима. Как сообщает «Лайф», ее нашли на берегу озера в Африканском саду.

Обычно бегемоты живут на воле около 40 лет, в неволе – до 50.

Тами родилась в 1959 году в неволе. В 1992 году её перевезли из зоопарка Петах-Тиквы в Иерусалимский зоопарк, где содержат более 200 видов животных (основное внимание уделяется тем, кто упомянут в Библии или обитает на территории Израиля).