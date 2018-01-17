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      В Мексике нашли самую протяженную из затопленных пещер в мире

      19:12, 17 января, 2018
      Евгений Кандаков
      19:12, 17 января, 2018
      Евгений Кандаков
      264
      0
      #туризм\n#Мексика\n#майя\n#природа\n#открытие
      Фото: pixabay.com
      264
      0

      Она состоит из двух ранее известных подземных лабиринтов.  

      Тулум. Мексика. Самая длинная затопленная пещерная система в мире находится в мексиканском штате Кинтана-Роо. Это доказали дайверы, установившие наличие связи между двумя ранее известными подземными лабиринтами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исследовательский портал Gran Acuífero Maya. 

      Общая длина системы превышает 347 км. Она состоит из двух других затопленных пещерных систем — Сак-Актун и Дос Охос, которые находятся на севере полуострова Юкатан в окрестностях города Тулум. 10 января дайверы смогли пройти из одной в другую, доказав тем самым наличие сообщения между ними.   

      Ранее самой длинной подводной пещерой считалась Окс-Бель-Ха, расположенная к югу от Тулума, протяженностью 270 км. 

      Исследователи надеются найти под водой артефакты цивилизации майя, а также кости вымерших животных и первых жителей Нового Света. Известно, что майя часто приносили жертвы путем утопления в огромных колодцах-сенотах карстового происхождения, связанных с подводными пещерами. Такие провалы в земле индейцы считали вратами в загробный мир.

      19:12, 17 января, 2018
      Евгений Кандаков
      264
      0
      #туризм\n#Мексика\n#майя\n#природа\n#открытие

       

       

       

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