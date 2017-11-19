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      NASA показала влияние человека на Землю за последние 20 лет

      16:38, 19 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      16:38, 19 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
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      #наука\n#космос\n#экология\n#земля\n#исследования
      Фото: pixabay.com
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      В видеоролике использованы спутниковые снимки с 1997 года.

      США. Исследовательская лаборатория NASA - центр космических полетов имени Годдарда – представил ролик, в котором видны все изменения климата, произошедшие на Земле за последние двадцать лет. В создании видео учение использовали спутниковые снимки, начиная с 1997 года, пишет Life.

      На записи заметно, что за последние годы на планете сильно сократился размер ледников. Некоторые места на Земле из-за деятельности человека стали более засушливыми, а кое-где даже образовались «биологические пустоты».

      Our Living Planet From Space

      Life. It's the one thing that, so far, makes Earth unique among the thousands of other planets we've discovered. Since the fall of 1997, NASA satellites have continuously and globally observed all plant life at the surface of the land and ocean.

      16:38, 19 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      121
      0
      #наука\n#космос\n#экология\n#земля\n#исследования

       

       

       

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