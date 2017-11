NASA показала влияние человека на Землю за последние 20 лет

США. Исследовательская лаборатория NASA - центр космических полетов имени Годдарда – представил ролик, в котором видны все изменения климата, произошедшие на Земле за последние двадцать лет. В создании видео учение использовали спутниковые снимки, начиная с 1997 года, пишет Life.

На записи заметно, что за последние годы на планете сильно сократился размер ледников. Некоторые места на Земле из-за деятельности человека стали более засушливыми, а кое-где даже образовались «биологические пустоты».

Life. It's the one thing that, so far, makes Earth unique among the thousands of other planets we've discovered. Since the fall of 1997, NASA satellites have continuously and globally observed all plant life at the surface of the land and ocean.