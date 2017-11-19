NASA показала влияние человека на Землю за последние 20 лет

В видеоролике использованы спутниковые снимки с 1997 года.

США. Исследовательская лаборатория NASA - центр космических полетов имени Годдарда – представил ролик, в котором видны все изменения климата, произошедшие на Земле за последние двадцать лет. В создании видео учение использовали спутниковые снимки, начиная с 1997 года, пишет Life.

На записи заметно, что за последние годы на планете сильно сократился размер ледников. Некоторые места на Земле из-за деятельности человека стали более засушливыми, а кое-где даже образовались «биологические пустоты».