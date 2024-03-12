Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Профессионал на работе и в материнстве Лонгрид Миллион тонн молока: роль семьи в общем деле Лонгрид Бульвар «Города Оружейников» Лонгрид

Тестирование на гепатит С в Удмуртии войдет в программу диспансеризации

10:45, 12 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Тестирование на гепатит С в Удмуртии войдет в программу диспансеризации
10:45, 12 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
184
0
#диспансеризация\n#Удмуртия\n#исследования
Фото: unsplash.com (Diana Polekhina)
184
0

Ежегодно в республике выявляют около 150 новых случаев этого заболевания.

Ижевск. Удмуртия. В 2024 году исследование жителей Удмуртии на гепатит С войдёт в программу диспансеризации. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Ежегодно в Удмуртии выявляется около 150 новых случаев заболевания, которые при отсутствии лечения могут приводить к циррозу и раку печени.

«Симптомами гепатита С являются сильная утомляемость, пожелтевшие кожные покровы. Вирус передается через зараженную кровь, половым путём или от матери к ребенку в утробе», — рассказывает врач-инфекционист отделения медицинской профилактики Республиканской клинической инфекционной больницы Наталья Ижболдина. Врач также отметила, что заразиться можно на приёме у косметолога или тату-мастера. 

Специалисты утверждают, что гепатит С поддаётся лечению. В 2023 году лечение прошли 95 человек, в этом году ожидается, что цифра вырастет до 160 жителей.

10:45, 12 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
184
0
#диспансеризация\n#Удмуртия\n#исследования