Японские учёные доказали, что в компании женщин мужчины чаще идут на риск

Токио. Япония. Ученые из университета Тойо доказали, что в женском коллективе мужчины охотнее идут на риск. Об этом пишет «МИР24».

В эксперименте участвовали 5279 мужчин от 18 до 110 лет из 14 стран. Мужчин случайным образом распределили по группам противоположного пола, а затем предложили выбрать задачи из двух списков. В первом были сложные и опасные физические задачи, во втором – менее рискованные.

В итоге мужчины, оказавшиеся в одних группах с женщинами, чаще выбирали опасные задачи.

Учёные связывают это с эволюционными теориями, в рамках которых самцы проявляют более рискованное поведение в рамках стратегии поиска пары.