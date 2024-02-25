Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
СЭГЗ: на земле, на воде и в воздухе Лонгрид Семейное дело Лонгрид Самоварный дом Лонгрид

Японские учёные доказали, что в компании женщин мужчины чаще идут на риск

12:00, 25 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Японские учёные доказали, что в компании женщин мужчины чаще идут на риск
12:00, 25 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
88
0
#риски\n#мужчины и женщины\n#Япония\n#исследования
Фото: unsplash.com (Yeshi Kangrang)
88
0

В эксперименте приняли участие мужчины от 18 до 110 лет.

Токио. Япония.  Ученые из университета Тойо доказали, что в женском коллективе мужчины охотнее идут на риск. Об этом пишет «МИР24».

В эксперименте участвовали 5279 мужчин от 18 до 110 лет из 14 стран. Мужчин случайным образом распределили по группам противоположного пола, а затем предложили выбрать задачи из двух списков. В первом были сложные и опасные физические задачи, во втором – менее рискованные.

В итоге мужчины, оказавшиеся в одних группах с женщинами, чаще выбирали опасные задачи.

Учёные связывают это с эволюционными теориями, в рамках которых самцы проявляют более рискованное поведение в рамках стратегии поиска пары.

12:00, 25 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
88
0
#риски\n#мужчины и женщины\n#Япония\n#исследования