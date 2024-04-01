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В реке Лекма в Юкаменском районе обнаружили шкуры кабанов

18:06, 01 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В реке Лекма в Юкаменском районе обнаружили шкуры кабанов
18:06, 01 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Юкаменское\n#Удмуртия\n#кабаны\n#болезни животных\n#исследования
Фото: главное управление ветеринарии Удмуртии
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Возбудителей сибирской язвы и АЧС не выявили.

Юкаменское. Удмуртия. В Юкаменском районе в реке Лекма найдены мешки со шкурами животных. Об этом сообщает главное управление ветеринарии Удмуртии. 

Мешки со шкурами кабанов обнаружили в конце марта на перекате реки Лекма возле моста по дороге «Ежево — Усть-Лем». После получения сообщения на место сразу приехали специалисты Юкаменской ветлечебницы. Они нашли 10 шкур кабанов неизвестного происхождения. 

Отмечается, что состояние шкур было разное. Частично загнившие шкуры были исследованы на сибирскую язву и африканскую чуму свиней. Анализы показали отсутствие возбудителей болезней.

В результате находки сожгли в соответствии с ветеринарными правилами. На месте сжигания специалисты провели дезинфекцию.

18:06, 01 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
70
0
#Юкаменское\n#Удмуртия\n#кабаны\n#болезни животных\n#исследования