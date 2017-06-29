Знаменитого робота R2-D2 продали на аукционе почти за 3 миллиона долларов

Известный герой культовой саги «Звездные войны» был выставлен на продажу аукционным домом Profiles in History.

Калифорния. США. Знаменитый робот R2-D2 из культовой саги «Звездные войны» был продан на аукционе компании Profiles in History почти за 3 миллиона долларов. Имя нового владельца не сообщается, пишет Газета.ру со ссылкой на Associated Press.

Отмечается, что представленная модель знаменитого героя была самым дорогим предметом, выставленным на торги. Помимо него, лотами стали световой меч Люка Скайвокера, проданный за 450 тысяч долларов, и шлем Дарта Вейдера, ушедший с молотка за 96 тысяч долларов.