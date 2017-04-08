Компания Google начала производить водку

Продукт под названием Old Style Flavoured Vodka выйдет ограниченной партией.

Польша. Варшавское подразделение компании Google выпустит ограниченным тиражом партию вод под собственной маркой. Об этом пишет Life.

Продукт под названием Old Style Flavoured Vodka выйдет в упаковке, которая изготовлена вручную из высококачественного картона, а шелкография на ней стилизована под цвета бренда. Употреблять эту водку нужно только в исключительных случаях.

«Идея создания водки связана с историей кампуса Google в Варшаве. Как сообщает компания, центр инновационных идей Campus Warsaw вписан в комплекс исторических зданий когда-то работавшего там водочного завода Koneser», - пишет издание.