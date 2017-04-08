  • $ 56.92 ↑
  • € 60.57 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Компания Google начала производить водку

      18:00, 08 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      18:00, 08 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      160
      0
      #алкоголь\n#водка\n#Google\n#Польша
      Фото: pixabay.com
      160
      0

      Продукт под названием Old Style Flavoured Vodka выйдет ограниченной партией.

      Польша. Варшавское подразделение компании Google выпустит ограниченным тиражом партию вод под собственной маркой. Об этом пишет Life.

      Продукт под названием Old Style Flavoured Vodka выйдет в упаковке, которая изготовлена вручную из высококачественного картона, а шелкография на ней стилизована под цвета бренда. Употреблять эту водку нужно только в исключительных случаях.

      «Идея создания водки связана с историей кампуса Google в Варшаве. Как сообщает компания, центр инновационных идей Campus Warsaw вписан в комплекс исторических зданий когда-то работавшего там водочного завода Koneser», - пишет издание. 

      18:00, 08 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      160
      0
      #алкоголь\n#водка\n#Google\n#Польша
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа