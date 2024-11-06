Императорский пингвин проплыл больше 3 тысяч километров от Антарктиды до Австралии

Денмарк. Австралия. Императорского пингвина впервые обнаружили в Австралии. Гостя из Антарктиды заметили на побережье возле города Денмарк на южном побережье Зеленого континента, передает «МИР 24» со ссылкой на Daily Mail.

По словам первыми увидевших птицу серферов, пингвин выбрался на берег и попытался зарыться в песок, который он, возможно, принял за снег. На людей путешественник не обращал внимания. Позднее ученые установили, что возраст мореплавателя – менее года. За ним ухаживают специалисты по охране дикой природы. Сможет ли гость с ледяного континента вернуться на родину, пока неизвестно.

Расстояние от Австралии до Антарктиды составляет 3434 км. Вероятно, преодолеть столь долгий путь пингвину помогли морские течения. По мнению ученых, это самое дальнее и самое северное путешествие для представителя данного вида.

Императорский пингвин – самый крупный, его средний рост составляет около 150 см, а вес достигает 45 кг.