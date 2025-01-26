Дональд Трамп переименовал Мексиканский залив в Американский

США. В Соединённых Штатах Америки Мексиканский залив переименовали в Американский, а высочайшей вершине континента вернули имя президента Мак-Кинли. Об этом сообщается на сайте МВД страны.

«В соответствии с недавним указом президента Дональда Трампа Министерство внутренних дел с гордостью объявляет о восстановлении названия, которое чтит наследие американского величия. Мексиканский залив теперь официально будет называться заливом Америки, а высочайшая вершина Северной Америки вновь будет носить название гора Мак-Кинли. Эти изменения подтверждают приверженность нации сохранению выдающегося наследия Соединенных Штатов и обеспечению того, чтобы будущие поколения американцев чтили наследие своих героев и исторические ценности», — говорится в официальном релизе.

Совет по географическим названиям США, находящийся в ведении Министерства внутренних дел, проводит оперативную работу по обновлению официальной федеральной номенклатуры в Информационной системе географических названий, чтобы отразить эти изменения, которые немедленно вступят в силу для федерального использования.

«Американский залив, ранее известный как Мексиканский залив, является одним из самых важных ресурсов в истории и экономике страны. Протянувшийся более чем на 1 700 миль вдоль береговой линии США и занимающий площадь почти в 160 миллионов акров. Залив является важнейшей артерией для американской торговли, производства энергии и морской промышленности. От богатых рыбных запасов, которые стимулируют местную экономику до огромных запасов нефти и природного газа, которые способствуют инновациям и процветанию, Американский залив неизменно является краеугольным камнем роста страны. Его порты считаются одними из крупнейших и наиболее впечатляющих в мире, обеспечивая доступ американских товаров на мировые рынки. Признавая непреходящий вклад залива в экономическую мощь и жизнеспособность Соединённых Штатов, президент Трамп в своей директиве подтверждает его центральное значение для страны, официально переименовывая его в Американский залив.

Гора Мак-Кинли, высочайшая вершина Северной Америки, является памятником силе и решительности 25-го президента Соединённых Штатов Уильяма Мак-Кинли. Президент героически привёл нацию к победе в Испано-американской войне, положив начало эпохе быстрого экономического роста и территориальных завоеваний страны. Трагически убитый во время пребывания на своём посту, лидерство и самопожертвование президента Мак-Кинли остаются свидетельством стойкости и успеха Америки. В 1917 году страна официально почтила память президента, присвоив его имя самой высокой вершине Северной Америки. Тем не менее, спустя почти столетие администрация президента Обамы в 2015 году исключила фамилию Мак-Кинли из федеральной номенклатуры, что стало оскорблением жизни президента, его достижениям и его самопожертвованию. Решение вернуть пику его историческое название является значимым признанием непреходящего наследия президента Мак-Кинли», — такими словами обосновывается решение.

Отметим, что в начале XIX века гора, расположенная на Аляске, называлась Большая гора и была высочайшей точкой Российской империи с 1799 по 1867 годы. В 1896 году золотоискатель Уильям Диккей дал пику имя Мак-Кинли в честь будущего 25-го президента США (1897 – 1901). В 1897 году Совет США по географическим названиям признал новое название. В 1917 году Конгресс США создал национальный парк «Маунт-Мак-Кинли». В 2015 году, по решению президента США Барака Обамы, вершине было возвращено название Денали («Великая»); так называли её местные индейцы атабаски.