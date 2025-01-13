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В Нидерландах парашютист по ошибке приземлился в вольере для обезьян

16:45, 13 января, 2025
Аграфена Костромская
Стажёр
В Нидерландах парашютист по ошибке приземлился в вольере для обезьян
16:45, 13 января, 2025
Аграфена Костромская
Стажёр
64
0
#животные\n#зоопарк\n#курьезы
Источник фото: unsplash.com (Giovanni Calia)
64
0

Ему повезло не попасть ко львам или слонам.

Нидерланды. В Нидерландах парашютист по ошибке приземлился в вольере для обезьян. Об этом сообщила «Газета.RU».

Инцидент произошел в зоопарке Оувехандс. Парашютист должен был приземлиться на футбольном поле, но по неизвестной причине изменил курс и оказался в вольере для обезьян-бонобо. Приматы в это время находились в другом помещении.

«Ему невероятно повезло – на 100 метров дальше, и он мог бы приземлиться в вольере со слонами или львами», – отметило руководство зоопарка.

16:45, 13 января, 2025
Аграфена Костромская
Стажёр
64
0
#животные\n#зоопарк\n#курьезы