Нидерланды. В Нидерландах парашютист по ошибке приземлился в вольере для обезьян. Об этом сообщила «Газета.RU».

Инцидент произошел в зоопарке Оувехандс. Парашютист должен был приземлиться на футбольном поле, но по неизвестной причине изменил курс и оказался в вольере для обезьян-бонобо. Приматы в это время находились в другом помещении.

«Ему невероятно повезло – на 100 метров дальше, и он мог бы приземлиться в вольере со слонами или львами», – отметило руководство зоопарка.