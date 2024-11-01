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Кот помог ученому открыть неизвестный науке вирус

19:27, 01 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Кот помог ученому открыть неизвестный науке вирус
19:27, 01 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
37
0
#США\n#наука\n#ученые\n#биология\n#вирус\n#открытие\n#кот
Источник фото: pxhere.com
37
0

Домашний питомец притащил домой мертвого грызуна.

Таллахасси. США. Ранее не встречавшийся специалистам вид вируса нашел ученый Джон Ледницки из Университета Флориды в США. «Соавтором» открытия стал кот по кличке Пеппер, передает «МИР 24» со ссылкой на издание Pathogens.

Пушистый мышелов принес хозяину дохлого грызуна. Биолог решил установить причину смерти зверька. Лабораторное исследование показало, что хлопковая мышь была носителем джейлонгвируса, отличавшегося от ранее изученных.

Джейлонгвирусы встречаются в Африке, Азии, Европе и Южной Америке, вызывая заболевания у разных животных и людей. Найденный благодаря коту вид назвали Gainesville rodent jeilong virus 1. 

Опасен ли он для человека – предстоит выяснить. С притащившим мышь Пеппером все в порядке, но кошки за тысячелетия охоты на грызунов выработали иммунитет к передаваемым ими инфекциям.

19:27, 01 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
37
0
#США\n#наука\n#ученые\n#биология\n#вирус\n#открытие\n#кот