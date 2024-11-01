Кот помог ученому открыть неизвестный науке вирус

Таллахасси. США. Ранее не встречавшийся специалистам вид вируса нашел ученый Джон Ледницки из Университета Флориды в США. «Соавтором» открытия стал кот по кличке Пеппер, передает «МИР 24» со ссылкой на издание Pathogens.

Пушистый мышелов принес хозяину дохлого грызуна. Биолог решил установить причину смерти зверька. Лабораторное исследование показало, что хлопковая мышь была носителем джейлонгвируса, отличавшегося от ранее изученных.

Джейлонгвирусы встречаются в Африке, Азии, Европе и Южной Америке, вызывая заболевания у разных животных и людей. Найденный благодаря коту вид назвали Gainesville rodent jeilong virus 1.

Опасен ли он для человека – предстоит выяснить. С притащившим мышь Пеппером все в порядке, но кошки за тысячелетия охоты на грызунов выработали иммунитет к передаваемым ими инфекциям.