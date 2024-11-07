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Воздух с озера Комо в Италии законсервировали в банках на продажу туристам

17:24, 07 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Воздух с озера Комо в Италии законсервировали в банках на продажу туристам
17:24, 07 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
38
0
#Италия\n#туристы\n#бизнес\n#торговля\n#сувениры\n#озеро
Источник фото: pxhere.com
38
0

За год водоем посещают более 5 млн человек.

Комо. Италия. Жестяные банки с воздухом озера Комо начали продавать туристам в Италии. О необычном бизнесе пишет «Российская газета».

Продукцию рекламируют в интернете и непосредственно на озере, славящемся своей красотой. Утверждается, что в банках заключен не просто воздух, а кусочек уникальной атмосферы озера Комо, насыщенной ароматами природы. Цена сувенира – около 10 евро за штуку, объем – 400 миллилитров.

Между тем мэр города Комо Алессандро Рапинезе раскритиковал креативный стартап. По его мнению, приезжим лучше покупать на память об озере традиционные изделия местных ткачей – шелковые шарфы. 

Кстати, в 2023 году озеро Комо посетили более 5,6 млн туристов.

17:24, 07 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
38
0
#Италия\n#туристы\n#бизнес\n#торговля\n#сувениры\n#озеро