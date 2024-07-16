Глава района Удмуртии разъяснил причину массовой гибели рыбы на пруду у Русского Вожоя

Завьялово. Удмуртия. Глава Завьяловского района Удмуртии Константин Русинов внёс ясность в историю с массовой гибелью рыбы в пруду у деревни Русский Вожой. Об этом он рассказал в соцсетях.

Напомним, накануне, 15 июля, в соцсетях стали появляться фотографии пруда, заполненного мертвой рыбой. На ситуацию отреагировало Минприроды УР. Также прокуратура начала свою проверку. Следом эксперты взяли пробы воды.

Константин Русинов также выехал на место для оценки ситуации и принятия оперативных мер реагирования. Глава района напомнил, что аварийная ситуация с гидротехническими-сооружениями пруда сложилась в октябре 2023 года. Чтобы избежать разрушения плотины, приняли решение снизить уровень воды. Эксперты оценили состояние сооружения, дали рекомендации по проведению аварийного ремонта.

«Этой весной провели первичные аварийные работы для спокойного прохождения паводка. Эти меры не позволяли вернуть уровень пруда до первоначальных значений, так как для этого требовалась полная реконструкция ГТС. Группы активных жителей несколько раз просили поднять уровень зеркала пруда. Понимая их обеспокоенность и для обеспечения безаварийно прохождения паводка в 2025 году, в июле прошёл очередной этап аварийно-восстановительных работ на ГТС. Работы проводила специализированная организация, в соответствии с графиком. Однако предположительно из-за снижения уровня воды и высокой температуры воздуха отмечена массовая гибель рыбы», — отметил Константин Русинов.

Он подчеркнул, что сейчас донный водосток ГТС перекрыт, началось наполнение пруда водой. Также будет проведен сбор погибшей рыбы. В дальнейшем планируются работы по зарыблению пруда по согласованию с Росрыболовством. Предварительно, это произойдёт до конца августа после наполнения водоема до минимально допустимого уровня.