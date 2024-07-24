Живущие у берегов Бразилии акулы оказались «пропитаны» кокаином

Рио-де-Жанейро. Бразилия. В организмах выловленных у берегов Бразилии акул обнаружили кокаин. Содержание наркотика превышало норму в 100 раз, пишет «Российская газета» со ссылкой на научный журнал Science of the Total Environment.

Исследование было проведено Фондом Освальдо Круза. Специалисты изучили 13 остроносых акул. Представительницы данного вида всю жизнь проводят в прибрежных водах. Ученые предполагают, что наркотик попадает в море, когда контрабандисты избавляются от груза при опасности обнаружения его полицией.

Отмечается, что около года назад береговая охрана США сообщала о наличии в Карибском море и Атлантическом океане более 6 тонн кокаина, выброшенного за борт наркокурьерами.