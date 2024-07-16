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Прокуратура начала проверку по факту гибели рыбы в пруду деревни Русский Вожой в Удмуртии

10:10, 16 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Прокуратура начала проверку по факту гибели рыбы в пруду деревни Русский Вожой в Удмуртии
10:10, 16 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
21
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#Завьялово\n#Удмуртия\n#пруды\n#рыба\n#Прокуратура\n#проверка
Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии
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Местные жители считают, что мор рыбы произошёл из-за ремонта ГТС.

Завьялово. Удмуртия. По факту массовой гибели рыбы в Завьяловском районе проведут проверку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. 

Проверку организовали удмуртский природоохранный межрайонный прокурор и прокурор Завьяловского района. Они планируют установить обстоятельства и причины массового мора рыбы. 

Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры Удмуртии.

Напомним, что информация о массовой гибели рыбы в пруду деревни Русский Вожой стала распространяться 15 июля. Местные жители считают, что инцидент произошел из-за сильного понижения уровня воды в водоёме для ремонта ГТС. На место выехали сотрудники Минприроды Удмуртии.  

10:10, 16 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
21
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#пруды\n#рыба\n#Прокуратура\n#проверка