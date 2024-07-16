Прокуратура начала проверку по факту гибели рыбы в пруду деревни Русский Вожой в Удмуртии

Завьялово. Удмуртия. По факту массовой гибели рыбы в Завьяловском районе проведут проверку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Проверку организовали удмуртский природоохранный межрайонный прокурор и прокурор Завьяловского района. Они планируют установить обстоятельства и причины массового мора рыбы.

Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры Удмуртии.

Напомним, что информация о массовой гибели рыбы в пруду деревни Русский Вожой стала распространяться 15 июля. Местные жители считают, что инцидент произошел из-за сильного понижения уровня воды в водоёме для ремонта ГТС. На место выехали сотрудники Минприроды Удмуртии.