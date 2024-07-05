Пираний нового вида поймали в Боливии

Кочабамба. Боливия. Об открытии нового вида пираний объявили ученые университета Сан-Симона в Боливии. Рыбы получили научное название Serrasalmus magallanesi, пишет Лента.ру со ссылкой на Journal of Ichthyology.

Хищниц необычного окраса выловили в системе Верхней Мадейры, притока Амазонки. От других представительниц семейства их отличают темное пятно в форме полумесяца у основания хвоста и анальный плавник темно-красного цвета с темной каймой. Есть и уникальные генетические особенности, позволившие ихтиологам выделить пираний из Верхней Мадейры в новый вид.

Всего сейчас известно более 30 видов пираний. Эти рыбы, несмотря на сравнительно небольшой размер, считаются смертельно опасными. У них чрезвычайно острые зубы и привычка нападать на свои жертвы стаей.