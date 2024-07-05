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Пираний нового вида поймали в Боливии

16:41, 05 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Пираний нового вида поймали в Боливии
16:41, 05 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
56
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#Южная Америка\n#Боливия\n#реки\n#ученые\n#биология\n#открытие\n#рыба
Фото: pxhere.com
56
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Хищные рыбы обитают в речной системе одного из притоков Амазонки.

Кочабамба. Боливия. Об открытии нового вида пираний объявили ученые университета Сан-Симона в Боливии. Рыбы получили научное название Serrasalmus magallanesi, пишет Лента.ру со ссылкой на Journal of Ichthyology.

Хищниц необычного окраса выловили в системе Верхней Мадейры, притока Амазонки. От других представительниц семейства их отличают темное пятно в форме полумесяца у основания хвоста и анальный плавник темно-красного цвета с темной каймой. Есть и уникальные генетические особенности, позволившие ихтиологам выделить пираний из Верхней Мадейры в новый вид. 

Всего сейчас известно более 30 видов пираний. Эти рыбы, несмотря на сравнительно небольшой размер, считаются смертельно опасными. У них чрезвычайно острые зубы и привычка нападать на свои жертвы стаей.

16:41, 05 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
56
0
#Южная Америка\n#Боливия\n#реки\n#ученые\n#биология\n#открытие\n#рыба