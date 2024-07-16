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В Удмуртии проверят пруд в деревне Русский Вожой после информации о массовой гибели рыбы

09:50, 16 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии проверят пруд в деревне Русский Вожой после информации о массовой гибели рыбы
09:50, 16 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Завьялово\n#Удмуртия\n#Минприроды Удмуртии\n#рыба
Фото: vk.com/hunterfishingudm18
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На месте уже провели обследования специалисты Росрыболовства.

Завьялово. Удмуртия. Специалисты Минприроды Удмуртии проверят пруд в деревне Русский Вожой Завьяловского района из-за массовой гибели рыбы. Об этом сообщила пресс-служба министерства. 

15 июля в соцсетях стали появляться фотографии пруда, заполненного мертвой рыбой. Люди пишут, что мор рыбы произошёл из-за ремонта гидротехнического сооружения. Для этого воду в пруду на долгое время спустили, и рыба погибла. Также очевидцы сообщают, что вентиль уже закрыли, и пруд частично наполнился.

Пресс-служба Минприроды Удмуртии сообщает, что 16 июля на месте побывали специалисты Росрыболовства и провели некоторые обследования. Также в деревню выехали сотрудники Минприроды. 

09:50, 16 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
50
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#Минприроды Удмуртии\n#рыба