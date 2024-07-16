В Удмуртии проверят пруд в деревне Русский Вожой после информации о массовой гибели рыбы

Завьялово. Удмуртия. Специалисты Минприроды Удмуртии проверят пруд в деревне Русский Вожой Завьяловского района из-за массовой гибели рыбы. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

15 июля в соцсетях стали появляться фотографии пруда, заполненного мертвой рыбой. Люди пишут, что мор рыбы произошёл из-за ремонта гидротехнического сооружения. Для этого воду в пруду на долгое время спустили, и рыба погибла. Также очевидцы сообщают, что вентиль уже закрыли, и пруд частично наполнился.

Пресс-служба Минприроды Удмуртии сообщает, что 16 июля на месте побывали специалисты Росрыболовства и провели некоторые обследования. Также в деревню выехали сотрудники Минприроды.