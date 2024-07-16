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Сотрудники Минприроды отобрали пробы из пруда на реке Вожойка, где погибла рыба

13:00, 16 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Сотрудники Минприроды отобрали пробы из пруда на реке Вожойка, где погибла рыба
13:00, 16 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Завьялово\n#Удмуртия\n#Минприроды Удмуртии\n#пруды\n#рыба
Фото: vk.com/hunterfishingudm18
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Результаты будут известны в течение 10 дней.

Завьялово. Удмуртия. И. о. министра природных ресурсов Удмуртии Роза Аснанова прокомментировала ситуацию с массовой гибелью рыбы на пруду в деревне Русский Вожой.

Она заявила, что мор рыбы действительно произошёл в результате снижения уровня воды в пруду на реке Вожойка.

Инспекторы Минприроды Удмуртии отобрали пробы. Результаты анализов будут известны в течение 10 дней. 

Напомним, что на месте также провели обследования представители Росрыболовства. Сейчас они считают ущерб, который может быть нанесён водным биоресурсам. 

По факту массового мора рыбы организована прокурорская проверка

«Мы совместно с правоохранительными органами в дальнейшем проведём все необходимые мероприятия для того, чтобы установить причину и принять соответствующие меры», — заявила Роза Аснанова. 

13:00, 16 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
120
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#Минприроды Удмуртии\n#пруды\n#рыба