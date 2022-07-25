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17 мигрантов утонули вместе с лодкой у Багамских островов

09:59, 25 июля, 2022
Евгений Кандаков
17 мигрантов утонули вместе с лодкой у Багамских островов
09:59, 25 июля, 2022
Евгений Кандаков
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#Латинская Америка\n#море\n#гибель людей\n#спасение\n#мигранты\n#трагедия
Фото: pixabay.com
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Большинство жертв крушения – женщины.

Нассау. Багамские острова. Не менее 17 человек погибли в результате крушения лодки с нелегальными мигрантами у Багамских островов. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Axios.

Трагедия произошла в 7 милях от острова Нью-Провиденс. Спасатели извлекли из воды тела 15 женщин, одного мужчины и одного ребенка. Спасти удалось 25 человек. Троих из них отправили в больницу, 20 – в иммиграционную службу. Двоих спасшихся, граждан Багамских Островов, задержали. Спасательные работы продолжаются.

Всего в лодке находилось около 60 человек. Как предполагают, большинство из них – граждане Гаити. На утлом и перегруженном плавсредстве они надеялись достичь Майами.

09:59, 25 июля, 2022
Евгений Кандаков
40
0
#Латинская Америка\n#море\n#гибель людей\n#спасение\n#мигранты\n#трагедия