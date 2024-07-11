Жену и двух дочерей британского журналиста убили из арбалета

Буши. Великобритания. Жестокое тройное убийство с использованием средневекового оружия произошло в городе Буши под Лондоном. Злоумышленник расстрелял из арбалета жену и двух дочерей спортивного комментатора ВВС и Sky News Джона Ханта, передает «МИР 24» со ссылкой на Daily Mail.

Связанные тела 61-летней Кэрол Хант, 28-летней Ханны Хант и 25-летней Луиз Хант журналист нашел в своем доме, вернувшись с ипподрома, где он комментировал скачки.

По подозрению в убийстве разыскивается 26-летний Кайл Клиффорд. Это бывший военнослужащий, работавший затем охранником.

Напомним, в декабре 2021 года житель Соединенного Королевства пытался попасть на рождественский праздник к королеве Елизавете II с арбалетом в руках. Глава британской полиции Иветт Купер заявила, что потребует от правительства ужесточить правила владения данным видом оружия.