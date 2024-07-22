На горе Арарат погибли два турецких альпиниста

Ыгдыр. Турция. Тела двоих пропавших турецких альпинистов найдены на горе Арарат на высоте 4900 метров. Причиной смерти могло стать переохлаждение, передает «Рен ТВ» со ссылкой на газету Milliyet.

Группа спортсменов совершила восхождение на крупнейшую вершину Турции 20 июля, после чего приступила к спуску по северному склону. Там альпинистов настигла метель, двое из них – Дилек Гекбулак и Мухаммед Халим Далгин – пропали без вести.

Поисками занимались сотрудники центра экстренной помощи, местные гиды, использовался беспилотник.

Максимальная высота пика Арарат составляет 5165 метров над уровнем моря.

Напомним, 18 июля при восхождении на пик Ленина в Киргизии погиб российский альпинист и бард Евгений Банников.