В МЧС подтвердили информацию о падении лайнера Sukhoi Superjet в Подмосковье

Коломна. Московская область. Самолет Sukhoi Superjet 100 рухнул в Подмосковье. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что лайнер потерпел крушение в лесном массиве. В самолете находился экипаж в составе 3 человек. По предварительной информации, все трое погибли. Пассажиров на борту не было.

О катастрофе сообщил ранее ряд СМИ. По их данным, перед падением самолет летал кругами, вырабатывая топливо. Затем экипаж подал сигнал бедствия. После этого пилот увел падающий самолет в лесной массив.