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В МЧС подтвердили информацию о падении лайнера Sukhoi Superjet в Подмосковье

17:19, 12 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В МЧС подтвердили информацию о падении лайнера Sukhoi Superjet в Подмосковье
17:19, 12 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
723
0
#Московская область\n#авиация\n#МЧС\n#самолет\n#гибель людей\n#трагедия\n#авиакатастрофа
Фото: pxhere.com
723
0

По предварительным данным, погибли все 3 члена экипажа.

Коломна. Московская область. Самолет Sukhoi Superjet 100 рухнул в Подмосковье. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что лайнер потерпел крушение в лесном массиве. В самолете находился экипаж в составе 3 человек. По предварительной информации, все трое погибли. Пассажиров на борту не было. 

О катастрофе сообщил ранее ряд СМИ. По их данным, перед падением самолет летал кругами, вырабатывая топливо. Затем экипаж подал сигнал бедствия. После этого пилот увел падающий самолет в лесной массив.

17:19, 12 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
723
0
#Московская область\n#авиация\n#МЧС\n#самолет\n#гибель людей\n#трагедия\n#авиакатастрофа