Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Праздник для всей семьи Лонгрид БУММАШ - заводской бум Лонгрид Хватит тормозить, давай дрифтить! Лонгрид

Давка на религиозном собрании в Индии привела к гибели более чем 100 человек

17:18, 02 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Давка на религиозном собрании в Индии привела к гибели более чем 100 человек
17:18, 02 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
41
0
#Индия\n#религия\n#происшествие\n#гибель людей\n#трагедия\n#давка
Фото: pxhere.com
41
0

Люди собрались послушать известного проповедника Бхоле Бабу.

Хатрас. Индия. Во время религиозного мероприятия в Индии возникла давка, погибли как минимум 107 человек. Трагедия разыгралась в городе Хатрас штата Уттар-Прадеш в Индии, передает RT со ссылкой на Hindustan Times.

Как пояснили в полиции, верующие собрались послушать проповедника Бхоле Бабу. Давка началась по завершении собрания, когда паломники начали покидать мероприятие. На выходе, где последователи религиозного учения припарковали мотоциклы, собралось слишком много людей, что привело к давке. Люди падали друг на друга, многие задохнулись или получили травмы, рассказал один из выживших. 

Точные причины возникновения давки установит полиция.

17:18, 02 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
41
0
#Индия\n#религия\n#происшествие\n#гибель людей\n#трагедия\n#давка