Давка на религиозном собрании в Индии привела к гибели более чем 100 человек

Хатрас. Индия. Во время религиозного мероприятия в Индии возникла давка, погибли как минимум 107 человек. Трагедия разыгралась в городе Хатрас штата Уттар-Прадеш в Индии, передает RT со ссылкой на Hindustan Times.

Как пояснили в полиции, верующие собрались послушать проповедника Бхоле Бабу. Давка началась по завершении собрания, когда паломники начали покидать мероприятие. На выходе, где последователи религиозного учения припарковали мотоциклы, собралось слишком много людей, что привело к давке. Люди падали друг на друга, многие задохнулись или получили травмы, рассказал один из выживших.

Точные причины возникновения давки установит полиция.