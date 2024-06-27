Под вагоном перевернувшегося поезда в Коми нашли тело мужчины

Угольный. Республика Коми. Тело мужчины нашли под вагоном сошедшего с рельсов в Республике Коми пассажирского поезда. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Ранее сообщалось лишь о пострадавших при аварии. Напомним, 9 из 14 вагонов пассажирского поезда №511 Воркута ― Новороссийск перевернулись на перегоне Инта-1 ― Угольный в 18.12 МСК 26 июня. По предварительным данным, железнодорожное полотно подмыло из-за обильных дождей, что и привело к аварии.

Травмы получили 20 человек, 3 из них находятся в тяжелом состоянии, их госпитализировали. Пассажиров, которые не нуждались в медицинской помощи, пересадили в специально для них сформированный состав и отправили в Новороссийск. На место происшествия прибыл глава Коми Владимир Уйба. Создан оперативный штаб для ликвидации последствий аварии.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»).

UPD: позднее в РЖД сообщили об обнаружении на месте аварии тела второго погибшего. Не выяснена судьба еще одного человека, находившегося в поезде.