Количество жертв в результате наезда на толпу людей в Стокгольме возросло до 5 человек

По неподтвержденным данным были слышны выстрелы.

Стокгольм. Швеция. В результате наезда грузовика на толпу людей погибло 5 человек. Об этом сообщили местные СМИ, пишет «Лайф».

По данным «Интерфакса», полиция продолжает эвакуировать людей из центра города. Представители власти не исключают вероятность того, что происшествие является терактом, но официальных заявлений пока не делали. Шведский правоохранительные органы заявили, что «не знают, где находится грузовик в настоящее время».

Инцидент произошел на пешеходной улице Дроттнингатан. По некоторым данным, грузовик также врезался в магазин. По неподтвержденной информации, в месте случившегося были слышны выстрелы.

Ранее сообщалось, что грузовик въехал в толпу людей в Стокгольме и о трех погибших.