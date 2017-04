Стокгольм. В центре Стокгольма фура въехала в толпу людей и торговый центр. По предварительным данным, погибли трое человек, сообщает телеканал «РЕН ТВ». Есть пострадавшие.

Причины происшествия выясняются.

Something's happening on Drottninggatan and around Stockholm. https://t.co/YPbrZSe5Mb