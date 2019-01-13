СМИ: корпорация Apple приступила к производству беспроводной зарядки

Выпуск беспроводного зарядного устройства компания анонсировала еще в 2017 году.

США. Корпорация Apple приступила к производству беспроводной зарядки AirPower. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на информацию, опубликованную в одном из аккаунтов в Twitter, пишет ВладТайм.

Выпуск беспроводного зарядного устройства компания анонсировала еще в 2017 году, однако дата начала производства постоянно смещалась. Позже на «яблочном» сайте исчезли все упоминания устройства. Немного обнадеживало пользователей упоминание возможности от AirPower в и инструкциях к новым айфонам Xs и Xs Max.

О том, что компания Luxshare Precision уже наладила производство Apple AirPower, рассказали в аккаунте Twitter под названием «ChargerLAB». Владельцы сослались на «надежный источник». Также в публикации сообщили, что по информации другого источника, компания Pegatron собирается начать массовое производство AirPower с 21 января.