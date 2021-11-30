Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Суррогатное материнство: право на жизнь Лонгрид Разделить нельзя смешать: куда уезжают рассортированные отходы Лонгрид Как «умный дом» упрощает жизнь людей Лонгрид

Китайские медики выделили 3 самые опасные особенности штамма «омикрон»

11:39, 30 ноября, 2021
Евгений Кандаков
Китайские медики выделили 3 самые опасные особенности штамма «омикрон»
11:39, 30 ноября, 2021
Евгений Кандаков
238
0
#здоровье\n#медицина\n#коронавирус\n#ученые\n#Китай\n#исследования
Фото: vk.com/rpn_rt
238
0

Среди его свойств они назвали высокую мутагенность, скорость передачи и способность взламывать сформировавшийся иммунитет.

Пекин. КНР. В Китае готовятся отражать новую разновидность коронавируса – штамм B.1.1.529, также его называют «омикрон». О самых неприятных его свойствах опросил специалистов портал «Хуаньцюван», пишет «Парламентская газета».

Как отметил главврач инфекционной больницы Хуашань при Фуданьском университете Чжан Вэньхун, штамм опасен прежде всего повышенной способностью к мутациям. Эта особенность уже позволила ему победить другие разновидности в месте возникновения — на юге Африканского континента.

К тому же «омикрон» показал высокую распространяемость. С учетом этого правильным решением является введение карантина в отношении лиц, прибывающих из стран, где обнаружен новый штамм, заявил китайский эпидемиолог Чжун Наньшань.

Третьим опасным свойством «омикрона» может оказаться умение взламывать уже сформировавшийся в организме человека иммунитет к коронавирусу. Об этом говорит распространение новой разновидности COVID-19 в странах с высоким уровнем вакцинации (Великобритания, Израиль), считает Чжан Вэньхун.

В то же время специалисты указали, что эти выводы могут оказаться преждевременными, учитывая недолгий опыт борьбы человечества с новым штаммом. Поэтому неутешительные прогнозы могут и не сбыться, подчеркнули китайские ученые.

11:39, 30 ноября, 2021
Евгений Кандаков
238
0
#здоровье\n#медицина\n#коронавирус\n#ученые\n#Китай\n#исследования
?>