Вспышка коронавируса произошла неподалеку от российско-китайской границы

Очаг инфекции расположен в городском округе Хулунбуир.



Хулунбуир. КНР. Массовое заболевание коронавирусом выявили в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Центром заражения стал городской округ Хулунбуир, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Госкомитет здравоохранения КНР.

По данным медиков, выявлено 20 случаев заболевания. Очаг расположен неподалеку от пограничного перехода Маньжурия-Забайкальск, через который осуществляется торговля и региональное сотрудничество с Россией. Кроме того, 1 случай заражения COVID-19 зафиксирован в юго-западной провинции Юньнань.

В Хулунбуире введены жесткие карантинные меры: город закрыли для въезда и выезда, перестал работать общественный транспорт, отменены массовые мероприятия, закрыты заведения общепита и рынки.

Благодаря подобным ограничениям властям КНР удается сдерживать распространение ковида, «родиной» которого стал город Ухань на юге страны. С 2019 года в материковом Китае отмечено около 99 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли менее 5 тыс. человек, вылечить удалось более 93 тыс. пациентов.