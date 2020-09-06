Коронавирус оставил Европу без дискотек и ночных клубов

Заведения с танцами закрывают в Испании, Италии, Германии и на Мальте.



Барселона. Испания. Из-за распространения COVID-19 среди молодежи, власти европейских стран начали закрывать ночные клубы и дискотеки. Об этом пишут «Известия».

Как сообщили изданию в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения, с февраля по июль количество заболеваний коронавирусом возросло среди лиц от 15 до 24 лет с 4,5% до 15%.

Причиной данного явления признали различные вечеринки и подобные мероприятия с танцами, на которых не соблюдается социальная дистанция.

Так, в конце июля деятельность ночных клубов ограничили в Каталонии, охваченной COVID-19 больше других провинций Испании. А в середине августа запрет распространили на всю страну. Более того, 31 августа в Испании появился канал для приема жалоб на незаконные вечеринки.

С 17 августа от проведения дискотек, причем даже под открытым небом, отказались в Италии.

В Германии ночные клубы не работают с весны. Не исключено, что вновь их откроют только в 2021 году. Правда, в Берлине проводятся дискотеки на открытом воздухе, но вход на них разрешен только в масках.

Кроме того, на острове Мальта все ночные клубы закрыли, а бары работают только как заведения общепита, танцы под запретом. При этом запрещено пускать в залы более 15 посетителей.