Ученые нашли в слюне клещей вещества, полезные для сердца человека

Также они могут помочь при лечении артрита, панкреатита и последствий инсульта.

Оксфорд. Великобритания. Из слюны клещей можно выделить белки, останавливающие воспаление при болезнях сердца. Как пишет Газета.ру со ссылкой на журнал Scientific Reports, полезные вещества нашли британские ученые.

Группа исследователей из Оксфорда считает, что обнаруженные белки можно использовать для лечения потенциально смертельных болезней сердца, в частности, миокардита. Слюна паразита способна связывать и нейтрализовывать хемокины — особые молекулы, образующиеся во время болезни. Они провоцируют воспаление. Если их нейтрализовать, можно избежать тяжелых последствий.

Кроме того, по мнению авторов исследования, препарат из слюны паразитов можно будет использовать при лечении панкреатита и артрита, а также последствий инсультов.

Отмечается также, что природа снабдила клещей противовоспалительной слюной неспроста. Она помогает им долгое время сосать кровь животных и человека, оставаясь незамеченными.

Добавим, ученые использовали при опытах клеща amblyomma cajennense, обитающего на территории Америки.