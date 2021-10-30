В Мексике на полуострове Юкатан нашли сохранившееся каноэ эпохи майя

В ноябре этого года археологи постараются узнать его средний возраст и тип древесины.

Мексика. На полуострове Юкатан ученые мексиканского Национального института антропологии и истории INAH нашли каноэ эпохи майя. Об этом пишет «МИР24».

Находка ценна тем, что это полностью сохранившееся первое каноэ такого типа, найденное на территории майя.

Оно было построено в IX – X веках нашей эры. На лодке есть симметричные вырезы, которые, как считают ученые, сделаны для размещения плотной крышки. Благодаря им появилась версия, что каноэ относится к платформенному типу или что его использовали для добычи воды из карстовых воронок в обрушенных известняковых пещерах или для хранения подношений во время ритуалов.

Новые исследования для определения среднего возраста лодки и типа древесины уже запланированы на ноябрь 2021 года.

Помимо каноэ в двух соседних водоемах специалисты нашли человеческий скелет, настенную живопись, каменную стелу, ритуальный нож и множество осколков керамики. Эти находки навели археологов на мысль, что в этом месте проводились ритуальные церемонии.