Продюсер «Американской истории ужасов» экранизирует повесть Стивена Кинга

Режиссёром выступит Джон Ли Хэнкок.





США. Netflix приобрёл права на экранизацию повести Стивена Кинга «Телефон мистера Харригана». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Продюсером проекта станет Райан Мерфи, создатель сериалов «Хор», «Американская история ужасов» и «Вражда», а также Джейсон Блум, известный работой над фильмами «Человек-невидимка», «Прочь» и «Сплит».

Кресло режиссёра займёт Джон Ли Хэнкок, известный по картине «Спаси мистера Бэнкса».

Сюжет рассказывает о дружбе мальчика по имени Крейг и его пожилого соседа мистера Харригана. За помощь старику мальчик получает лотерейные билеты, в итоге один из них оказывается выигрышным. Крейг в качестве благодарности покупает соседу телефон, а после смерти Харригана кладёт его к нему в гроб. Это не дало загробной жизни прервать общение двух друзей.